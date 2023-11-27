Этап трассы М-12 «Восток» в Татарстане готов на 95%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане на 95% готов участок трассы М-12 «Восток» до Казани протяженностью 70 км, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.



— Готовность участка от пересечения с трассой Р-241 до пересечения с дорогой Сорочьи Горы — Шали составляет 95%. Сейчас строители заканчивают работы на основном ходу дороги, — приводит его слова «Интерфакс».

Восьмой участок трассы М-12 «Восток» планируют открыть одновременно с запуском движения до Казани в декабре 2023 года. Дорогу строят по национальному проекту «Модернизация транспортной инфраструктуры», впоследствии ее рассчитывают продлить до Екатеринбурга и Тюмени.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В ноябре в Татарстане открыли 72-километровый участок автодороги М-12 «Восток». Трасса, построенная в рекордные сроки, отвечает самым современным требованиям безопасности и экологичности, уверяют строители. Во сколько обойдется поездка из Казани в Москву по новой дороге, где заправиться и выпить кофе — в материале «Реального времени».

По итогам торгов обслуживать трассу М-12 в Татарстане будет казанское ООО «Волгадорстрой». Предприятие будет содержать автомобильную дорогу, искусственные сооружения (мосты через реки Волгу, Свиягу, Мешу), а также линии наружного освещения.

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Маргарита Головатенко