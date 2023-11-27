Казанские автобусы получат новые «андроиды» для приема платежей

Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

В общественном транспорте Казани началась масштабная замена ручных терминалов оплаты проезда. Как убедился корреспондент «Реального времени», новые валидаторы появились уже на нескольких автобусных маршрутах. В пресс-службе мэрии города рассказали, что пока устройства работают лишь в тестовом режиме, однако уже в феврале 2024 года их планируется ввести в опытную эксплуатацию.



Еще в начале этого месяца «Реальное время» писало, что пассажиры казанских автобусов обратили внимание на новые валидаторы у кондукторов. Их заметили на маршрутах №77 и №91. Однако МУП «ПАТП-2», обслуживающее эти транспортные средства, не сообщало какой-либо информации о новом терминале оплаты.

— По инициативе исполкома города АО «Транспортная карта» начало замену ручных терминалов на городском пассажирском транспорте Казани. Это плановая замена. Она связана с тем, что ручные валидаторы используются уже более 5 лет — они устарели с технической точки зрения, а также выработали максимальный срок эксплуатации. Сегодня для приема оплаты за проезд кондуктора транспортных предприятий используют терминалы NewPos 8210, которые будут заменены на aQsi 5f — работающие на базе операционной системы «Андроид», — рассказали в пресс-службе мэрии.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Терминал оснащен большим сенсорным экраном. Как уточнили в мэрии Казани, его вес составляется 413 грамм, а работать на одном заряде он может около 24 часов. Там утверждают, что устройство имеет стабильный интернет благодаря антенне в корпусе (2 слота под SIM-карты). Также на них имеются камеры для считывания QR кодов и других штрих-кодов.

— Замена валидаторов проводится в рамках договорных обязательств по приему платежей в городском общественном транспорте между транспортными предприятиями города и АО «Транспортная карта» для удобства пассажиров. На сегодня более 200 новых терминалов переданы в МУП «ПАТП-2», оборудование работает в тестовом режиме. Ведется отладка технических вопросов. С февраля 2024 года будут запущены в опытную эксплуатацию, к этому времени планируется заменить действующие ручные терминалы во всех автобусах, — добавили в мэрии.

Работа по замене устаревших валидаторов осуществляется самостоятельно АО «Транспортная карта», бюджетные средства не затрачены, пояснили в исполкоме. Стоимость новых терминалов, по данным маркетплейсов, составляет около 20 тысяч рублей за штуку.

Новый аппарат выдает чеки другого вида. realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

Вместе с этим с сентября текущего года в столице Татарстана ведется внедрение бескондукторной оплаты проезда в МУП «Метроэлектротранс». В настоящее время 118 бортов наземного электротранспорта оснащены таким оборудованием и введены в эксплуатацию. До конца января 2024 года еще 244 единицы транспорта получат такое оборудование. В материале «Реального времени» — об экономии перевозчиков на замене кондукторов современными «компостерами», изменчивом менталитете пассажиров и перспективах распространения опыта на пассажирские автопредприятия.

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Максим Кокунин