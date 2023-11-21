Итоги дня: снегопад в Татарстане, в Казани простились с Николаем Козарем, визит замгенпрокурора России
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 21 ноября:
- Сербия в ближайшее время рассмотрит возможность проведения совместных учений с НАТО. Об этом заявил президент страны Александр Вучич после переговоров с генсеком Североатлантического альянса.
- Переговоры о перемирии Израиля и ХАМАС вышли на финишную прямую. Параметры договоренностей станут известны в подходящий момент, заявили в МИД Катара.
- Лидеры стран БРИКС в ходе онлайн-саммита согласовали коммюнике, в котором призвали к немедленному и долгосрочному гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий на Ближнем Востоке. Президент России Владимир Путин в свою очередь выразил глубочайшую обеспокоенность в связи с разразившейся гуманитарной катастрофой в Газе.
- Заместитель канцлера юстиции правительства Финляндии Микко Пумалайнен приостановил подготовку решения по ужесточению ограничений на границе с РФ.
- В Казани прошла церемония прощания с советником министра внутренних дел Татарстана Николаем Козарем. Он скончался в возрасте 81 года и похоронен на Арском кладбище. Гражданскую панихиду посетили государственный советник республики и первый президент РТ Минтимер Шаймиев, руководитель администрации раиса республики Асгат Сафаров и другие.
- В Федеральной налоговой службе (ФНС) рассказали, что бюджет России по итогам 2023 года пополнится примерно на 46 трлн рублей налоговых поступлений. Рост составил 9%. Поступления по НДФЛ выросли на 14%, по нефтегазовым доходам — на 13%.
- Заместитель генпрокурора России Николай Шишкин на оперативном совещании с работниками прокураторы Татарстана, которое прошло в Казани, потребовал активизировать работу по защите прав предпринимателей. Помимо этого, Шишкин обратил внимание на нерешенные проблемы в следующих сферах: ЖКХ, обеспечение многодетных семей земельными участками с соответствующей инфраструктурой, транспортная доступностью населенных пунктов.
- С Николаем Шишкиным встретился раис Татарстана Рустам Минниханов. Они обсудили вопросы обеспечения эффективной защиты жилищных, трудовых и социальных прав граждан.
- Рустам Минниханов в ходе V Форума православной общественности Татарстана заявил, что в республике созданы все условия для реализации религиозных запросов. На форуме обсуждались вопросы сохранения и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей в РТ.
- Коллегию по уголовным делам Верховного суда РТ может возглавить судья Айрат Миннуллин. Именно его кандидатура сегодня получила рекомендацию на эту должность на заседании Высшей квалифколлегии судей России.
- Отставной полковник полиции Казани Алексей Ершов приступил к отбыванию наказания в спецколонии №5 Мордовии, где содержат осужденных силовиков. На заседании Приволжский суд Казани постановил прекратить преследования Ершова за превышение полномочий ввиду истечения срока давности.
- В татарстанских медучреждениях возникают проблемы с обеспечением лабораторий реактивами. Об этом «Реальному времени» сообщили пациенты, которые не смогли своевременно сдать кровь на анализы по полису ОМС, несмотря на наличие направления от врача. Как выяснилось, проблема эта общероссийская, и перебои с поставками реактивов возникают не первый год.
- На дорожных предприятиях в Казани наблюдается дефицит кадров из-за низкого уровня зарплат. Работу решили организовать по сменам. На зимнее содержание дорог также привлекают специалистов с других объектов. На сегодняшний день на дорожных предприятиях столицы Татарстана трудоустроено 560 водителей и 798 дорожных рабочих.
- В текущем году на строительство, ремонт и реконструкцию автомобильных дорог в РТ было потрачено более 210 млрд рублей. При этом объем работ оказался больше, чем в рекордном 2022 году. Однако это далеко не предел, поскольку к декабрю сумма израсходованных средств может увеличиться до 217 млрд.
- В текущем году на региональных дорогах Татарстана выполнены работы по строительству и реконструкции 106 объектов. Из них полностью завершены 70, а на остальных работы подходят к концу. Общий объем финансирования на республиканских дорогах составляет 10,1 млрд рублей.
- С момента открытия трассы М-12 «Восток» на участке между Москвой и Арзамасом автомобили проехали более 3 млн раз. Скоро должны завершиться работы на участках до Казани. Трассу начинают готовить к открытию.
- В 2023 году на проведение дорожных работ в Казани было направлено 28 млрд рублей. Из них 18,2 млрд рублей пришлось на строительство и реконструкцию инфраструктурных объектов, 7 млрд рублей были направлены на ремонт улично-дорожной сети и 2,8 млрд — на реализацию программы «Наш двор».
- В Татарстане заключены долгосрочные договоры на содержание автодорог в зимнее время с 11 подрядными организациями. В их распоряжении имеется 1 148 единиц снегоуборочной техники. Для содержания дорог используются в основном машины отечественного производства.
- За прошедшие сутки в Казани выпало 10 мм осадков — это почти четверть месячной нормы в ноябре (45 мм). В уборке снега и расчистке дорог задействованы 225 единиц техники и 492 рабочих.
- В Татарстане снова объявили штормовое предупреждение. Днем 22 ноября ожидаются обильные снегопады, ледяной дождь и сильный ветер. За 12 часов может выпасть не менее 20 мм осадков.
- В сквере Филармонии в Казани установили новогоднюю елку. Ее высота — 16 метров. Завтра, 22 ноября, на ней должны включить праздничную иллюминацию.
- В Казани прошло совещание рабочей группы по наименованию улицы Новой Портовой. В проекте комплексного развития территории бывшей промзоны в районе речного порта города заложены 35 новых улиц — им предлагают дать исторические названия.
- На автозаводе КАМАЗ собрали первый «антисанкционный» самосвал поколения К5. КАМАЗ-6595 сошел с конвейера, прошел испытания в цехе комплектации и сдачи автомобилей и ждет отправки в Научно-технический центр.
Ключевые события 636-го дня специальной военной операции на Украине:
- ВСУ с начала месяца потеряли свыше 13 700 человек, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу. Помимо этого, потери украинской армии составили порядка 1 800 единиц различного вооружения и военной техники.
- В Минобороны России сообщили, что на Купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 41-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.
- На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отражены две атаки штурмовых групп 12-й бригады специального назначения ВСУ в районах населенных пунктов Кременная и Кузьмино Луганской Народной Республики.
- На Донецком направлении подразделениями «Южной» группировки войск при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки штурмовых групп 28-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Курдюмовка Донецкой Народной Республики.
- На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток», используя результаты огня артиллерии, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Шевченко, Новомихайловка и Никольское Донецкой Народной Республики.
- На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск нанесли поражение скоплениям военнослужащих 33-й, 65-й и 117-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Новопрокоповка Запорожской области.
- На Херсонском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 35-й и 36-й бригад морской пехоты.
- Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 118 районах.
- Средствами противовоздушной обороны сбиты пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Берестовое Донецкой Народной Республики и Саги Херсонской области.
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Илина ХакимоваОбществоВластьИнфраструктураКультураМедицинаБизнесУслугиПроисшествияЭкономикаБюджетПромышленностьМашиностроение
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