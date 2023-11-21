Заместитель Генпрокурора России потребовал от подчиненных в Татарстане активнее защищать права бизнесменов

В Казань с рабочим визитом прибыл заместитель Генерального прокурора России Николай Шишкин. В столице Татарстана он провел оперативное совещание с работниками региональной прокуратуры, на котором потребовал активизировать работу по защите прав предпринимателей.

На заседании пришли к выводу, что, несмотря на принимаемые прокурорами меры на местах, остаются факты недофинансирования муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства. Речь зашла о вопросах обеспечения доступа субъектов малого предпринимательства к участию в государственных закупках, оплаты задолженности по исполненным публичным контрактам, а также возмещения предпринимателям вреда, причиненного преступлениями. Прокуратура узнает о нарушениях не во всех случаях, сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



На протяжении года надзорное ведомство отказало в согласовании 70% внеплановых проверок хозяйствующих субъектов. По мерам прокурорского реагирования в текущем году скорректированы 35 республиканских и муниципальных правовых актов, установивших незаконные индикаторы риска нарушений обязательных требований.

Еще Николай Шишкин обратил внимание на нерешенные проблемы в сферах ЖКХ, обеспечения многодетных семей земельными участками с соответствующей инфраструктурой, а также транспортной доступности населенных пунктов.

По итогам совещания участники выработали комплекс дополнительных мер, направленных на решение наиболее острых региональных проблем.

На прошлой неделе в Татарстане состоялось Координационное совещание руководителей правоохранительных органов региона. На встрече прокурор республики Альберт Суяргулов поставил перед прокурорами задачу по усилению координирующей роли в сфере профилактики и борьбы с преступлениями в отношении несовершеннолетних. Также по итогам совещания приняли решение, предусматривающее комплекс мер, направленных на повышение эффективности деятельности правоохранительных органов в рассматриваемой сфере.



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Айрат Назипов