Куль урам и Апанаевых: 35 новым улицам в казанском речпорту призвали дать исторические названия

В Казани прошло совещание рабочей группы по наименованию улиц Новой Портовой. В проекте комплексного развития территории бывшей промзоны в районе речного порта города заложены 35 новых улиц — им предлагают дать исторические названия.

Во встрече приняли участие историки, ученые, краеведы, старожилы Старо-Татарской слободы, татарские общественные деятеля и представители казанского застройщика «СМУ-88». Они предложили несколько десятков возможных наименований улиц, среди них как имена видных исторических деятелей, так и топонимы, бывшие в ходу у жителей Старо- и Ново-Татарских слобод.

Например, участники предложили назвать улицы в северной части Новой Портовой «Акком масты» (Белые пески) и «Куль урам» (Озерная улица) — исторические названия в честь системы небольших озер, которые были на этой территории раньше. Еще на встрече обратили внимание на фамилии известных казанских династий Апанаевых и Алкиных. Эти семьи сделали огромный вклад в период формирования указанных территорий.

Как сообщает пресс-служба мэрии, это только первое заседание рабочей группы. В будущем такие встречи продолжатся.

О начале реновации территории речного порта мэр Казани Ильсур Метшин сообщил в конце декабря 2022 года. Тогда он рассказывал, что городские власти уже выделили деньги на первый километр набережной.

В сентябре 2022 года на Восточном экономическом форуме Ильсур Метшин подписал с первым заместителем председателя правления ПАО «Сбербанк» Александром Ведяхиным соглашение о реновации территории речного порта. Сумма инвестиций в развитие 287 гектаров территории составила 500 миллиардов рублей.

Развивать территорию будут в два этапа. Сначала запланировано строительство двух пересадочных узлов, 300 тысяч квадратных метров жилья и крупного образовательного кластера из школ и детских садов. В ближайшие 15 лет на территории 300 гектаров должны появиться 20 жилых домов. Это около тысячи квартир. Кроме того, планируется создание 12-километровой набережной.

При этом основной проблемой комплексного развития территорий по улице Портовой в Казани стало изъятие земель гаражных кооперативов. Властям приходится договариваться с многочисленными собственниками, что мешает процессу.



Напомним, ГБУ «Главстрой Татарстана» планирует направить на разработку проект благоустройства набережной, ограниченной улицами Портовой, Девятаева и Меховщиков в Казани, и выполнение инженерных изысканий 23 млн рублей. Речь идет об участке протяженностью 1,3 км. В документе говорится о планах благоустроить площадь, территория которой превышает 3 га. Там планируют построить пирсы, павильоны, детскую площадку и пешеходный променад.

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Айрат Назипов