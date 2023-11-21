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Куль урам и Апанаевых: 35 новым улицам в казанском речпорту призвали дать исторические названия

10:06, 21.11.2023 22
Куль урам и Апанаевых: 35 новым улицам в казанском речпорту призвали дать исторические названия
Фото: взято realnoevremya.ru с сайта kzn.ru

В Казани прошло совещание рабочей группы по наименованию улиц Новой Портовой. В проекте комплексного развития территории бывшей промзоны в районе речного порта города заложены 35 новых улиц — им предлагают дать исторические названия.

Во встрече приняли участие историки, ученые, краеведы, старожилы Старо-Татарской слободы, татарские общественные деятеля и представители казанского застройщика «СМУ-88». Они предложили несколько десятков возможных наименований улиц, среди них как имена видных исторических деятелей, так и топонимы, бывшие в ходу у жителей Старо- и Ново-Татарских слобод.

Например, участники предложили назвать улицы в северной части Новой Портовой «Акком масты» (Белые пески) и «Куль урам» (Озерная улица) — исторические названия в честь системы небольших озер, которые были на этой территории раньше. Еще на встрече обратили внимание на фамилии известных казанских династий Апанаевых и Алкиных. Эти семьи сделали огромный вклад в период формирования указанных территорий.

взято realnoevremya.ru с сайта kzn.ru

Как сообщает пресс-служба мэрии, это только первое заседание рабочей группы. В будущем такие встречи продолжатся.

О начале реновации территории речного порта мэр Казани Ильсур Метшин сообщил в конце декабря 2022 года. Тогда он рассказывал, что городские власти уже выделили деньги на первый километр набережной.

В сентябре 2022 года на Восточном экономическом форуме Ильсур Метшин подписал с первым заместителем председателя правления ПАО «Сбербанк» Александром Ведяхиным соглашение о реновации территории речного порта. Сумма инвестиций в развитие 287 гектаров территории составила 500 миллиардов рублей.

Развивать территорию будут в два этапа. Сначала запланировано строительство двух пересадочных узлов, 300 тысяч квадратных метров жилья и крупного образовательного кластера из школ и детских садов. В ближайшие 15 лет на территории 300 гектаров должны появиться 20 жилых домов. Это около тысячи квартир. Кроме того, планируется создание 12-километровой набережной.

При этом основной проблемой комплексного развития территорий по улице Портовой в Казани стало изъятие земель гаражных кооперативов. Властям приходится договариваться с многочисленными собственниками, что мешает процессу.

Напомним, ГБУ «Главстрой Татарстана» планирует направить на разработку проект благоустройства набережной, ограниченной улицами Портовой, Девятаева и Меховщиков в Казани, и выполнение инженерных изысканий 23 млн рублей. Речь идет об участке протяженностью 1,3 км. В документе говорится о планах благоустроить площадь, территория которой превышает 3 га. Там планируют построить пирсы, павильоны, детскую площадку и пешеходный променад.

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Айрат Назипов
ОбществоВластьИнфраструктураИстория Татарстан Город Казань
комментарии 22

комментарии

  • Анонимно 21 ноя
    "В Казани прошло совещание рабочей группы по наименованию улиц ..." Откуда взялась эта группа и кто входит?
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    Анонимно 21 ноя
    а ниче что по топонимике давно все работало и до сегодняшнего дня
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  • Анонимно 21 ноя
    Ну что за гении? Предлагают либо называть улицы именами каких-то малоизвестных людей, либо какими-нибудь татарскими труднопроизносимыми словами. Фантазия иссякла?
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    Анонимно 21 ноя
    Они гении, вы нет.
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    Анонимно 21 ноя
    да уж. гений гением погоняет.
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  • Анонимно 21 ноя
    В Казани был открыт химический элемент Рутений - единственный из естественных элементов открытых в Российской империи, Красной России, СССР и РФ.
    Открыл Рутений профессор Казанского университета, этнический немец Карл Карлович Клаус, а элемент химик назвал в честь своей новой родины России - Рутений, что в переводе с латинского означает Российский.
    Предлагаю назвать две улицы в новом районе в честь открывателя химического элемента и самого химического элемента - улица Карла Карловича Клауса и улица Рутения (Российского).
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    Анонимно 21 ноя
    А ещё лучше назвать 12-килоиетровую набережную - набережная Рутения.
    И на набережной Рутения поставить Памятник Рутению в виде его химического символа Ru высотой метров 30, а то и 50, чтобы все приплывающие по Волге издалека видели, что Казань это интернациональный город, город ученых. А рядом поставить небольшой памятник К.К.Клаусу - великий химик в химической лаборатории, в халате и очках держит в руках колбу, с полученным им химическим элементом, названным в честь России.
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    Анонимно 21 ноя
    Гениально
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    Анонимно 21 ноя
    ККК в белом халате с копюшоном? Какой вы затейник, однако
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    Анонимно 21 ноя
    Набережная вдоль реки Волга должна называться ВОЛЖСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, а не как иначе.
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    Анонимно 21 ноя
    ИтИль урамы
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  • Анонимно 21 ноя
    Пройду по Абрикосовой,
    Сверну на Виноградную,
    И на Тенистой улице
    Я постою в тени.
    Вишневые, Грушевые,
    Зеленые, Прохладные,
    Как будто в детство давнее
    Ведут меня они...

    Красивые названия. Почему бы что-то аналогичное не придумать?
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    Анонимно 21 ноя
    У нас не Юга, абрикосы и виноград на улице не растут
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    Анонимно 22 ноя
    Вообще-то растут..., выращивают татарстанские садоводы и абрикосы, и виноград. Но бездельники об этом не догадываются, критиканство занимаются.
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    Анонимно 22 ноя
    Отдельные ботаники и папаю и др. экзотические растения и плоды в теплицах выращивают, например, Арщада, но южные пальмы с финиками, апельсины, персики, абрикосы, у нас на улицах не растут
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  • Анонимно 21 ноя
    Надо в честь национальных блюд (и не только татарских): улица Чак-чака, улица Очпочмака, улица Окрошки, улица Перепеча, улица Лагмана... Да хоть улица Макарон по-флотски - все же лучше очередного Назарбаева.
    Или народных инструментов: улицы Курая, Балалайки, Думбры.
    Или городов-побратимов: улица Стамбульская, Антальская, Эскишехирская, Самаркандская, Хэфэйская...
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    Анонимно 21 ноя
    В честь знаменитого татарского шеф-повара и руководителя Дома Татарской Кулинарии (ДТК) Юнуса Ахметзяновича Ахметзянова нужно одну из этих улиц с заведениями общепита назвать - "ул. Юнуса Ахметзянова / Ахметзянов урамы".
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  • Анонимно 21 ноя
    35 новых улиц! так много
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  • Анонимно 21 ноя
    Приближается дата 80-летия Победы в ВОВ, многие знают, а может молодые и не знают, что Казань еще с довоенных времен стала родиной кетгута, биошовного хирургического материала для операций, спасшего миллионы раненых бойцов во фронтовых и эвакогоспиталях. Единственный на весь Союз Казанский кетгутный завод строила и руководила им легендарная женщина, профессор Нина Александровна Крылова, в честь нее и надо назвать одну из улиц в районе Речного порта, поставив памятник прародительнице советского и российского кетгута.
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    Анонимно 21 ноя
    Да и ее мемуары о тех трудных временах ее молодости, учебы, работы в Казани надо опубликовать отдельной книгой к Дню 80-летия Победы, Любовь Агеева поможет.
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  • Анонимно 21 ноя
    Эта группа по названию улиц сначала должна на суд общественности вынести свои задумки.
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    Анонимно 21 ноя
    Для горлопанов на Святом озере, в Теплом Стане, в Зарядье? И не надейтесь.
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