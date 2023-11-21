Экс-глава ОП «Дальний» Казани этапирован в колонию Мордовии

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Отставной полковник полиции Казани Алексей Ершов приступил к отбыванию наказания в спецколонии №5 Мордовии, где содержат осужденных силовиков. Об этом журналисту «Реального времени» стало известно по результатам сегодняшнего заседания Приволжского суда Казани.



Сам экс-начальник отделов полиции «Ямашевский» и «Сафиуллина» (ранее — «Дальний») участвовал в заседании по видео-конференц-связи с колонией. Перед Приволжским судом Ершов сегодня предстал второй раз — по эпизоду своего дела в части обвинения в превышении полномочий в мае 2015 года путем незаконного требования к владельцу ЧОП «Одиссей-Казань» Александру Желовицкому о передаче территории пяти автостоянок и получении трех из них в свое управление. По этому эпизоду районный суд ранее оправдал полковника, однако в октябре в этой части его приговор был отменен Верховным судом РТ и материалы направлены на пересмотр.

В то же время апелляционная инстанция признала законной и обоснованной обвинительную часть того же приговора, которым Ершов признан виновным в получении четырех взяток и приговорен к 9,5 года колонии строгого режима с лишением права еще 7 лет занимать должности на госслужбе.



realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

На сегодняшнем заседании судом был поднят вопрос о возможности прекращения преследования Ершова за превышение полномочий ввиду истечения срока давности. Подсудимый по видеосвязи заявил — вину не признает, однако против прекращения дела не возражает. И суд прекратил дело полковника в этой части.



Напомним, в ходе первого процесса Алексей Ершов категорически отрицал вину в получении взяток от Желовицкого, указывая на то, что с первым неофициально на протяжении многих лет вел совместный бизнес, создавая с нуля стоянки на пустырях Казани в Приволжском и Ново-Савиновском районах, но никакого покровительства этому бизнесу не оказывал — стоянки и проверяли, и штрафовали.

В судебном процессе защита неоднократно обращала внимание на то, что оперативные записи разговоров Желовицкого и Ильназа Ситдикова, на тот момент замначальника ОП «Сафиуллина», велись сотрудниками ФСБ на протяжении полугода. Но на этих записях участники ничего не говорят о передаче денег Ершова, зато обсуждают планы своего нелегального бизнеса. Первоначально дело возбуждалось именно против Ситдикова, однако в результате он отделался условным сроком в 4,5 года лишь за посредничество двум взяткам на сумму 460 тысяч рублей.

Ранее в ту же мордовскую колонию этапировали бывшего мирового судью из Казани, осужденного по делу о наркотиках.