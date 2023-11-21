В России по итогам года ожидается 46 трлн рублей налоговых поступлений

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Федеральной налоговой службе (ФНС) рассказали, что в бюджет России по итогам 2023 года ожидается около 46 трлн рублей налоговых поступлений. Об этом заявил глава ведомства Даниил Егоров.

— Общие поступления в консолидированный бюджет составят примерно 46 трлн рублей. Это рост на 9%. Очень хорошо чувствуют себя региональные налоги и сборы, где рост на 14%, НДФЛ (налог на доходы физических лиц) и ненефтегазовые налоги — 13% роста, — сообщил он РБК.

Он также подчеркнул, что, по анализу прошедших десяти месяцев, налог на прибыль дает практически 20% роста. Еще на 29% «аномально» растут страховые взносы. По словам Егорова, в прошлом году были отсрочки, которые гасятся в 2023 году.

— Если убрать этот фактор, то страховые в той же канве, что и НДФЛ, так как база сопоставима, — объяснил глава ФНС.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Помимо этого Егоров рассказал, что выходит в небольшую положительную зону — в районе 1% — и федеральный бюджет России. Однако, как подчеркнул руководитель ведомства, поступления упали из-за низких цен на нефть в первом полугодии.

Также глава ФНС рассказал, что в России собрали около 40 млрд рублей налога на сверхприбыль — компании должны перечислить его до конца ноября.

— Планируем выйти на 300 млрд рублей, — подчеркнул Егоров.

Государственная дума 26 октября приняла в первом чтении законопроект о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025—2026 годов. Ожидается, что в следующем году доходы составят 35 трлн рублей, расходы — 36,6 трлн рублей.

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Илина Хакимова