В 2023 году на дорожные работы в Казани было направлено 28 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В текущем году на проведение дорожных работ в Казани было направлено 28 млрд рублей. Об этом на брифинге, посвященном подготовке дорожных организаций к зиме, рассказал замруководителя исполкома города по вопросам благоустройства Игорь Куляжев.

По его словам, 18,2 млрд рублей из этой суммы пришлись на строительство и реконструкцию инфраструктурных объектов. Еще 7 млрд рублей были направлены на ремонт улично-дорожной сети и 2,8 млрд — на реализацию программы «Наш двор». Общая площадь ремонта составила больше 1,6 млн кв. метров.

— В апреле этого года завершены работы и введен в эксплуатацию участок дублера Горьковского шоссе от улицы Несмелова до Храма всех религий, протяженность более 5 километров. Большую работу провели по выкупу участков и строений — более 300 участков было выкуплено на сумму около 300 млн рублей, — сказал он.

Что касается второго участка, то на сегодняшний день проектно-сметная документация для него изготовлена, согласно ей, протяженность дороги составит более 10 километров. «Ждем определения источника финансирования для того, чтобы продолжить работу», — отметил Куляжев.

Также он напомнил про мост на улице Назарбаева и Вознесенский тракт в Советском районе города.

В целом на выполнение дорожных работ в Татарстане было потрачено более 210 млрд рублей. При этом объем работ оказался больше, чем в прошлом — рекордном году.



В рамках региональных программ было освоено более 81,1 млрд рублей. Еще 24,3 млрд рублей пришлись на федеральный бюджет и 1,3 млрд — на бюджет муниципального дорожного фонда.



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Максим Кокунин