В 2023 году на выполнение дорожных работ в Татарстане было потрачено более 210 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В 2023 году на выполнение дорожных работ в Татарстане было потрачено более 210 млрд рублей. При этом объем работ оказался больше, чем в прошлом, рекордном году. Об этом на брифинге, посвященном подготовке дорожных организаций к зиме, рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов.

По его словам, в рамках региональных программ было освоено более 81,1 млрд рублей. Еще 24,3 млрд рублей пришлись на федеральный бюджет и 1,3 млрд — на бюджет муниципального дорожного фонда.

— В текущем году завершены работы по реконструкции участков федеральной трассы М-7. Также мы отработали обход Нижнекамска и Набережных Челнов. Вообще ФКУ («Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства») на сумму в 26 млрд рублей провело работы по реконструкции и ремонту федеральных дорог, — сказал он.

Напомним, на прошлой неделе в Татарстане открыли 72-километровый участок автодороги М-12 «Восток». Трасса, построенная в рекордные сроки, отвечает самым современным требованиям безопасности и экологичности, уверяют строители. Во сколько обойдется поездка из Казани в Москву по новой дороге, где заправиться и выпить кофе — в материале «Реального времени».

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Максим Кокунин