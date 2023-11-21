Реконструкция региональных дорог в Татарстане выполнена на 92%

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В текущем году на региональных дорогах выполнены работы по строительству и реконструкции 106 объектов. Из них полностью завершены 70, а на остальных работы уже подходят к концу. Об этом на брифинге, посвященном подготовке дорожных организаций к зиме, рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов.

По его словам, общий объем финансирования работ на республиканских дорогах составляет 10,1 млрд рублей. В настоящий момент их выполнение достигает результата в 92%. В прошлом году, как отметил министр, на текущую дату выполнение составляло 86% (на 6% меньше). «В этом году мы более активно заканчиваем сезон», — подчеркнул Ханифов.

Что касается работ по капитальному ремонту, то по ним объем финансирования достигает более 10,4 млрд рублей. Выполнение оценивается в 94% — из 182 объектов работы завершены на 146.

В целом на выполнение дорожных работ в Татарстане было потрачено более 210 млрд рублей. При этом объем работ оказался больше, чем в прошлом, рекордном году.



В рамках региональных программ было освоено более 81,1 млрд рублей. Еще 24,3 млрд рублей пришлись на федеральный бюджет и 1,3 млрд — на бюджет муниципального дорожного фонда.



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Максим Кокунин