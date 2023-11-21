За сутки в Казани выпала почти четверть месячной нормы осадков

Фото: realnoevremya.ru/Галия Шакирова

За прошедшие сутки в Казани выпало 10 мм осадков. Как сообщает Комитет внешнего благоустройства города, это почти четверть месячной нормы осадков — для ноября в Казани месячной нормой считается 45 мм осадков.

Со вчерашнего дня дороги активно посыпают реагентом для предотвращения образования наледи и разметают снежную массу.

Сегодня в уборке снега и расчистке дорог задействованы 225 единиц техники и 492 рабочих.

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

Накануне в Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за надвигающейся метели. В Казани снегопад уже осложнил ситуацию на дорогах. Синоптики прогнозируют обильные осадки в регионе до четверга.

Из-за непогоды накануне ночью вводился запрет для водителей автобусов и грузовиков на федеральных трассах, кроме М-5 и М-12. С 6 утра ограничения сняли.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов