КАМАЗ выпустил импортозамещенный самосвал К5

Фото: realnoevremya.ru/Тимур Рахматуллин

На автомобильном заводе собрали первый «антисанкционный» самосвал поколения К5. КАМАЗ-6595 сошел с конвейера, прошел испытания в цехе комплектации и сдачи автомобилей и ждет отправки в Научно-технический центр.



Выпуск автомобиля начался в сентябре 2020 года. В 2021-м модель стала обладателем Гран-при журнала «За рулем» в номинации «Строительные грузовики». Выпуск этих большегрузов был приостановлен на год, и вот обновленный самосвал снова сошел с конвейера автогиганта.

С самого начала модель отличалась высокой степенью локализации, сборка обновленного варианта не вызвала затруднений. На кабину 6595 новыми производителями поставлены педальный корпус, зеркала, ветровое стекло. На шасси стало больше узлов, которым не страшны санкции. Коробка передач самосвала оснащена локализованными компонентами, заменены топливная аппаратура и пневматические тормозные автоматы, электрогидроусилитель руля.

— На трехосник КАМАЗ-6595 установлен более мощный двигатель Р6 в 460 л.с. Пятилистовая рессора на передней подвеске обеспечит более высокую нагрузку на переднюю ось, объем топливного бака увеличен до 500 литров, до 20 тонн вырос объем кузова. Модель отличается массивным трехсекционным бампером из штампованной стали спереди и усиленным брусом безопасности сзади, металлической сеткой, защищающей фары и радиатор автомобиля от попадания камней.

Сейчас обновленный самосвал ждет отправки в Научно-технический центр компании, где планируется проведение серии испытаний. На автомобильном заводе уже заложили еще один КАМАЗ-6595, также на подходе два обновленных тяжелых четырехосных большегруза с индексом 65951.

1 ноября КАМАЗ презентовал три новинки на Петербургском международном газовом форуме. КАМАЗ продемонстрировал новый рядный шестицилиндровый двигатель с принудительным зажиганием, работающий на природном газе. Эти газовые двигатели мощностью 460 лошадиных сил будут устанавливаться на магистральные тягачи КАМАЗ поколения К5.

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Маргарита Головатенко