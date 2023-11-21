«Татарстан заходит в зиму с большим количеством дорог, на которых ведутся работы»

Как дорожники республики завершают год рекордного дорожного строительства и готовятся к напряженному зимнему сезону

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

В текущем году на строительство, ремонт и реконструкцию автомобильных дорог в Татарстане было потрачено более 210 миллиардов рублей. При этом объем работ оказался больше, чем в рекордном 2022 году. Однако это еще далеко не предел, поскольку к декабрю сумма израсходованных средств может увеличиться до 217 миллиардов. В частности, из-за того, что завершить часть объектов придется уже в зимний период, а потому нагрузка на них будет увеличена. Об этом и не только сегодня говорили на брифинге, посвященном выполнению дорожной программы и подготовке дорожных организаций к зиме, который послушал корреспондент «Реального времени».

«Думали, что так и будет — где-то в пределах 205—210 миллиардов»

Сегодняшнюю встречу открыл министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов, который озвучил итоги проделанной работы. По его словам, сумма, которая была потрачена на проведение дорожных работ, соответствует ожиданиям: «думали, что так и будет — где-то в пределах 205—210 миллиардов». В рамках региональных программ было освоено более 81,1 млрд рублей. Еще 24,3 млрд рублей пришлись на федеральный бюджет и 1,3 млрд — на бюджет муниципального дорожного фонда. Однако, как заверил глава Миндортранса, к концу года объемы могут увеличиться.

— Хотел бы отметить, что подготовка к зиме имеет ряд особенностей, которые мы должны будем учесть. Первая — мы входим в зиму, построив достаточно большое количество дорог, в том числе и федеральных. Вторая — это то, что мы достаточно большое количество дорог используем при строительстве федеральных дорог. Они поддерживаются нашими строителями и заказчиками в нормативном состоянии, но все равно к ним должно быть повышенное внимание. Третья — как и в 2022 году, мы заходим в зиму с большим количеством дорог, на которых ведутся строительные процессы. Это накладывает свой отпечаток, — заявил Ханифов.

Что касается федеральных дорог, то, как отметил министр, ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства» провело работы на сумму более чем 26 млрд. Также в рамках государственно-частного партнерства в Татарстане ведется работа по трассе Шали — Бавлы на участке Алексеевское — Альметьевск. На сегодняшний день ее техническая готовность составляет 63%.

— В этом году мы планируем провести сплошной проезд от нулевого пикета до 145-го километра. На сегодняшний день остаются работы по завершению мостового перехода «Шешма» и еще двух участков на третьем этапе, — сказал он.

На региональных дорогах, по словам Ханифова, выполнены работы по строительству и реконструкции 106 дорог. Из них полностью завершены 70 объектов (92%), а на остальных работы только подходят к концу. Как отметил министр, в прошлом году на текущую дату выполнение составляло 86% (на 6% меньше). «В этом году мы более активно заканчиваем сезон», — подчеркнул он.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

«Рисков не видим»: противогололедными материалами запаслись выше нормы

Однако пришедшие снегопады вносят коррективы не только в проведение строительства или реконструкции, но и в саму работу автодорог. Так, например, из-за метелей этой ночью ГИБДД по Татарстану ограничила движение автобусов и грузовиков на федеральных трассах, кроме М-5 и М-12. По словам Фарита Ханифова, службы справились с непогодой: «ЧП нет, потерь на дорогах нет». Действительно, запрет на движение был снят сегодня утром, однако во второй половине дня Гидрометцентр объявил новое штормовое предупреждение.

По прогнозам синоптиков, днем в среду на территории региона местами ожидается очень сильный снег в количестве не менее 20 миллиметров за период не более 12 часов. В отдельных районах возможны ледяной дождь, туман, гололед и сильный ветер.

По словам главы Минтранса, в Татарстане заключены долгосрочные договоры на содержание автодорог в зимнее время с 11 подрядными организациями. В их распоряжении имеется 1 148 единиц снегоуборочной техники. В перечень подрядчиков вошли:

АО «Татавтодор»;

ОАО «Алексеевскдорстрой»;

ООО «Татнефтедор»;

ООО «Брус»;

ООО «Волгадорстрой»;

ОАО «Каздорстрой»;

ООО «МДСУ-1»;

ООО «Чистопольский автодор»;

ООО «Строй-Инжиниринг»;

ООО «Автодоринжиниринг»;

АО «ДЭП №103».

— Это 342 комбинированные дорожные машины, 131 автогрейдер, 121 ротор и 554 единицы тракторов и бульдозеров. Вся техника подключена к системе ГЛОНАСС и подготовлена к зимним условиям. Отмечу, что для содержания дорог используются в основном машины отечественного производства. Зависимости от импортных комплектующих нет, — заявил Ханифов.

realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Что касается противогололедных материалов, то для них используется речной песок, добываемый в Татарстане, и техническая соль, поставляемая из карьеров Пермского края. По словам министра, «логистика по доставке этих ингредиентов минимальная».

— Для зимнего содержания автомобильных дорог в Татарстане материалы заготовлены в полном объеме. Песко-соляная смесь — 427 тысяч тонн, а технической соли 97 тысяч тонн. Все это чуть больше нормативов, поэтому больших рисков здесь не видим, — сказал он.

Кроме того, подготовлены 54 базы противогололедных материалов, 67 теплых стоянок для техники и 59 помещений для дежурства и отдыха рабочих. Данные о погодных условиях отображаются с 28 метеостанций, расположенных на опорной сети автодорог.

«Базы на М-12 не доведены до того состояния, в котором они должны быть»

Наибольший акцент в содержании автодорог в зимний период был сделан на недавно открывшемся участке М-12. 72-километровый отрезок автодороги был построен в рекордные сроки и, как уверяли его разработчики, отвечает самым современным требованиям безопасности. Подробнее о нем рассказал зампредседателя правления по эксплуатации ГК «Автодор» Геннадий Жилин.

— По итогам торгов обслуживать трассу М-12 в Татарстане будет казанское ООО «Волгадорстрой», — заявил он, отметив, что предприятие будет содержать автомобильную дорогу, искусственные сооружения (мосты через реки Волгу, Свиягу, Мешу), а также линии наружного освещения.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Возле трассы у подрядчика будут находиться три производственные базы, для которых уже разработан график работ. Однако пока что «базы на М-12 не доведены до того состояния, в котором они должны быть», отметил Жилин. По его словам, это связано с тем, что конкурс завершился только на днях и построить нужные ангары, склады, ограждения и другие объекты пока еще не было времени. Техника, в том числе и снегоуборочная, уже имеется, но до декабря она будет еще доукомплектовываться. В настоящее время она хранится на площадках под будущие базы.

— Есть потребность в КДМ (комбинированные дорожные машины, — прим. ред.). Нужно восемь машин. Был заключен договор, и буквально в течение двух недель они будут поставлены. Также договор был заключен по соли. Несмотря на то, что на первое время у нас есть 760 тонн технической соли. До 15 декабря будет стопроцентное обеспечение, — сказал он.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Также на автодороге начала работать служба аварийных комиссаров, в обязанности которой входит:

оказание технической помощи;

помощь с дозаправкой;

оказание медицинской помощи;

прикрытие сломанного транспорта, расстановка временных дорожных знаков;

вызов экстренных служб на место происшествия;

организация эвакуации;

контроль за состоянием дорожной инфраструктуры и выявление дефектов.

— На обочине стоящая машина — это потенциальная авария. Аварийный комиссар подъезжает, выставляет ограждение, сам становится сзади этой машины и производит ее охрану, пока не подъедут необходимые службы, — пояснил Жилин, добавив, что на всем протяжении автодороги предусмотрено 27 экипажей, шесть из которых на территории Татарстана.

«Уровень зарплат не позволяет обеспечить кадры»: в Казани все еще есть дефицит дорожных рабочих

Далее тему дорожного строительства и подготовки объектов к зимнему периоду продолжил замруководителя исполкома Казани Игорь Куляжев, локализовав ее до границ города. Так, по его словам, в 2023 году на проведение дорожных работ в столице Татарстана было выделено 28 миллиардов рублей. Из них 18,2 млрд рублей пришлось на строительство и реконструкцию инфраструктурных объектов. Еще 7 млрд рублей были направлены на ремонт улично-дорожной сети и 2,8 млрд — на реализацию программы «Наш двор». Общая площадь ремонта составила больше 1,6 млн квадратных метров.

Для того чтобы сохранять эти успехи и содержать городские улицы в чистоте, в Казани имеется 589 единиц спецтехники. В случае снегопадов ее количество и вовсе увеличится до 1 тысячи. Площадь убираемых дорог в Казани составляет 22,7 миллиона «квадратов», из которых 4 миллиона— это тротуары. При этом, как отметил Куляжев, общая готовность предприятий к работе оценивается как удовлетворительная.

realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

На дорожных предприятиях города, как и ранее, наблюдается дефицит кадров, из-за чего была организована работа по сменам, рассказал замруководителя исполкома. На зимнее содержание дорог, по его словам, привлекают специалистов с других объектов.

— К сожалению, на предприятиях на сегодняшний день имеется дефицит кадров. Мы стараемся привлекать новые кадры на зимнее содержание с тех объектов, которые на зимний период замораживаются, — сказал он.

Так, например, на сегодняшний день трудозатрат требуется меньше в сфере строительства улично-дорожной сети. Поэтому организации привлекают рабочих, механизаторов, водителей оттуда. Всего на дорожных предприятиях столицы Татарстана трудоустроено 560 водителей и 798 дорожных рабочих. Их средний возраст составляет от 50 до 54 лет.

— Уровень зарплат не позволяет нам полностью обеспечить кадры на предприятиях. Поэтому приходится работать посменно. При переходе на зимний режим работы увеличивается немного заработная плата. И вот с учетом ночных смен в среднем дорожные рабочие будут получать 47 тысяч рублей, водители, при условии работы в ночной период времени, а также в выходные, — до 80 тысяч рублей, — пояснил Куляжев.

realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

В конце прошлого месяца он также рассказывал о дефиците работников. Тогда, по его словам, специалистов привлекали не только с замороженных объектов, но и из ближайших к городу сельских районов. Подробнее — в материале «Реального времени».

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