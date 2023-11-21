В Татарстане снова объявили штормовое предупреждение из-за ледяного дождя и снегопада

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

В Татарстане объявили штормовое предупреждение об очень сильном снеге, ледяном дожде и сильном ветре ночью и днем 22 ноября. Информация появилась на сайте Гидрометцентра республики.

По прогнозам синоптиков, днем в среду на территории республики местами ожидается очень сильный снег в количестве не менее 20 мм за период не более 12 часов. В отдельных районах выпадет мокрый снег с ледяным дождем.

Местами татарстанцев ждет метель, туман и гололед, а утром и днем будет сильный ветер с порывами 15—18 м/с.

realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

На дорогах образуются снежные заносы и гололедица.

Накануне в Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за надвигающейся метели. В Казани снегопад уже осложнил ситуацию на дорогах. Синоптики прогнозируют обильные осадки в регионе до четверга.

Из-за непогоды накануне ночью вводился запрет для водителей автобусов и грузовиков на федеральных трассах, кроме М-5 и М-12. С 6 утра ограничения сняли.

За прошедшие сутки в Казани выпало 10 мм осадков. Как сообщает Комитет внешнего благоустройства города, это почти четверть месячной нормы осадков — для ноября в Казани месячной нормой считается 45 мм осадков.



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Айрат Назипов