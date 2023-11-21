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Раис Татарстана встретился с заместителем Генпрокурора России Николаем Шишкиным

17:16, 21.11.2023
Раис Татарстана встретился с заместителем Генпрокурора России Николаем Шишкиным
Фото: взято realnoevremya.ru с tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с заместителем Генерального прокурора России Николаем Шишкиным, сообщает пресс-служба раиса РТ.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы обеспечения эффективной защиты жилищных, трудовых и социальных прав граждан.

взято realnoevremya.ru с tatarstan.ru

Николай Шишкин в ходе визита в Казань поучаствовал в заседании коллегии в прокуратуре Татарстана. Оно было посвящено вопросам прокурорского надзора за исполнением законодательства о защите прав субъектов предпринимательства и инвесторов в условиях неблагоприятных внешнеполитических и экономических факторов.

взято realnoevremya.ru с tatarstan.ru

В столице Татарстана Николай Шишкин провел оперативное совещание с работниками региональной прокуратуры, на котором потребовал активизировать работу по защите прав предпринимателей. Он указал, что в регионе остаются факты недофинансирования муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства. Еще Николай Шишкин обратил внимание на нерешенные проблемы в сферах ЖКХ, обеспечения многодетных семей земельными участками с соответствующей инфраструктурой, а также транспортной доступности населенных пунктов.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан
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