Лидеры БРИКС призвали к досрочному гуманитарному перемирию в секторе Газа

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Лидеры стран БРИКС по итогу срочной видеоконференции стран — членов согласовали коммюнике, в котором призвали к немедленному и долгосрочному гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий на Ближнем Востоке.



Лидеры объединения осудили акты насилия в отношении палестинских и израильских мирных граждан, включая военные преступления.

Стороны выступили против принудительной депортации палестинцев, сообщает RT.

Напомним, конфликт между Израилем и Палестиной разгорелся 7 октября. Израильская сторона подверглась ракетной атаке со стороны сектора Газа — по территории республики выпустили более 2 тысяч ракет. Число покинувших свои дома жителей Газы в связи с палестино-израильским конфликтом достигло 1,5 млн человек — это 70% населения сектора Газа. Число погибших с 7 октября в секторе Газа составляет 11 078 человек. После израильских ударов травмы различной степени тяжести получили 27 490 местных жителей. Среди них — 4 506 детей, 3 027 женщин и 678 пожилых людей.

Переговоры о перемирии Израиля и ХАМАС вышли на финишную прямую. Параметры договоренностей станут известны в подходящий момент.



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Маргарита Головатенко