ВСУ потеряли с начала ноября свыше 13,7 тысячи солдат

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

ВСУ с начала месяца потеряли свыше 13 700 человек. Об этом на коллегии в Министерстве обороны России заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

— Всего с начала месяца противник потерял свыше 13 700 человек, порядка 1 800 единиц различного вооружения и военной техники, — уточнил министр.

По словам Сергея Шойгу, многие украинские солдаты сдаются в плен, понимая бессмысленность попыток прорвать оборону российских войск.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В начале октября министр обороны на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС России заявил, что российские войска значительно ослабили боевой потенциал ВСУ и нанесли ему серьезный урон.

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Айрат Назипов