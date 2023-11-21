Сербия может провести совместные учения с НАТО

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что страна в ближайшее время рассмотрит возможность проведения совместных учений с Североатлантическим альянсом. Такое заявление он сделал после переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

— Я как верховный главнокомандующий вооруженными силами передам запрос в правительство Республики Сербия, чтобы в ближайшее время было рассмотрено решение о возобновлении совместных учений с НАТО, а также с другими нашими партнерами, которые мы проводили раньше, — передает его слова ТАСС.

Глава государства добавил, что Сербия попробует улучшить отношения с НАТО, но сохранит военный нейтралитет.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

24 марта 1999 года начались бомбардировки Югославии, куда входила Сербия. Они продолжались 78 дней. За время операции авиация стран Североатлантического альянса совершила 38 тысяч боевых вылетов.

В марте этого года Александар Вучич отреагировал на слова посла США в Белграде Кристофера Хилла, который выразил надежду, что «сербы забудут свою обиду» на агрессию НАТО. Он заявил, что сербы не забудут бомбардировки, а сломить страну не удастся.

Спустя два месяца представители KFOR (контингент НАТО) напали на сербов в Косово. Потасовка произошла во время акции протеста граждан перед зданием муниципалитета Звечан. Ранения получили 52 гражданина Сербии.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов