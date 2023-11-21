Автор приговора Галявиеву рекомендован в зампреды Верховного суда Татарстана

Коллегию по уголовным делам Верховного суда РТ может возглавить судья Айрат Миннуллин. Именно его кандидатура сегодня получила рекомендацию на эту должность на заседании Высшей квалифколлегии судей России, отмечают источники «Реального времени».



Напомним, конкурс на данную вакансию был объявлен в июле текущего года. Документы подавали шесть претендентов из Татарстана, Башкирии, Марий Эл и Самарской области.

Айрат Миннуллин до прихода в систему Фемиды был следователем по особо важным делам в Следкоме по РТ, в частности занимался расследованием громкого дела группировки «Севастопольские». В отставку вышел в звании майора юстиции и в октябре 2012 года был назначен судьей Верховного суда Татарстана. Именно он стал председательствующим на резонансном процессе по делу о массовом убийстве в казанской гимназии в мае 2021 года и на старте рассмотрения этого дела отказал в ходатайстве прокурора Татарстана о переводе процесса в закрытый режим, а на финише вынес Ильназу Галявиеву приговор о пожизненном лишении свободы.

Ирина Плотникова