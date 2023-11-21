В Татарстане к зимнему содержанию дорог привлечено более 1,1 тысячи единиц спецтехники

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

В Татарстане заключены долгосрочные договоры на содержание автодорог в зимнее время с 11 подрядными организациями. В их распоряжении имеется 1 148 единиц снегоуборочной техники. Об этом на брифинге, посвященном подготовке дорожных организаций к зиме, рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов.

В перечень подрядчиков вошли:

АО «Татавтодор»;

ОАО «Алексеевскдорстрой»;

ООО «Татнефтедор»;

ООО «Брус»;

ООО «Волгодорстрой»;

ОАО «Каздорстрой»;

ООО «МДСУ-1»;

ООО «Чистопольский автодор»;

ООО «Строй-Инжиниринг»;

ООО «Автодоринжиниринг»;

АО «ДЭП №103».

— Это 342 комбинированные дорожные машины, 131 автогрейдер, 121 ротор и 554 единицы тракторов и бульдозеров. Вся техника подключена к системе ГЛОНАСС и подготовлена к зимним условиям. Отмечу, что для содержания дорог используются в основном машины отечественного производства. Зависимости от импортных комплектующих нет, — заявил Ханифов.

Напомним, сегодня в Татарстане с 6 утра сняли ограничения движения автобусов и грузовиков по федеральным трассам, действующие из-за снегопада. Запрет вводился накануне ночью для водителей автобусов и грузовиков на федеральных трассах, кроме М-5 и М-12.

Вчера в Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за надвигающейся метели. В Казани снегопад уже осложнил ситуацию на дорогах. Синоптики прогнозируют обильные осадки в регионе до четверга. Атмосферный фронт может принести в республику треть от месячной нормы. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Максим Кокунин