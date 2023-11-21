В Татарстане к зимнему содержанию дорог привлечено более 1,1 тысячи единиц спецтехники
В Татарстане заключены долгосрочные договоры на содержание автодорог в зимнее время с 11 подрядными организациями. В их распоряжении имеется 1 148 единиц снегоуборочной техники. Об этом на брифинге, посвященном подготовке дорожных организаций к зиме, рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов.
В перечень подрядчиков вошли:
- АО «Татавтодор»;
- ОАО «Алексеевскдорстрой»;
- ООО «Татнефтедор»;
- ООО «Брус»;
- ООО «Волгодорстрой»;
- ОАО «Каздорстрой»;
- ООО «МДСУ-1»;
- ООО «Чистопольский автодор»;
- ООО «Строй-Инжиниринг»;
- ООО «Автодоринжиниринг»;
- АО «ДЭП №103».
— Это 342 комбинированные дорожные машины, 131 автогрейдер, 121 ротор и 554 единицы тракторов и бульдозеров. Вся техника подключена к системе ГЛОНАСС и подготовлена к зимним условиям. Отмечу, что для содержания дорог используются в основном машины отечественного производства. Зависимости от импортных комплектующих нет, — заявил Ханифов.
Напомним, сегодня в Татарстане с 6 утра сняли ограничения движения автобусов и грузовиков по федеральным трассам, действующие из-за снегопада. Запрет вводился накануне ночью для водителей автобусов и грузовиков на федеральных трассах, кроме М-5 и М-12.
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