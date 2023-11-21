Переговоры Израиля и ХАМАС о перемирии близки к завершению

Фото: realnoevremya.ru/Илина Хакимова (архив)

Переговоры о перемирии Израиля и ХАМАС вышли на финишную прямую. Параметры договоренностей станут известны в подходящий момент, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МИД Катара.



14 ноября Армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в результате операций в секторе Газа взяла под свой контроль правительственные здания. Их использовало движение ХАМАС.

Напомним, конфликт между Израилем и Палестиной разгорелся 7 октября. Израильская сторона подверглась ракетной атаке со стороны сектора Газа — по территории республики выпустили более 2 тысяч ракет. Число покинувших свои дома жителей Газы в связи с палестино-израильским конфликтом достигло 1,5 млн человек — это 70% населения сектора Газа. Число погибших с 7 октября в секторе Газа составляет 11 078 человек. После израильских ударов травмы различной степени тяжести получили 27 490 местных жителей. Среди них — 4 506 детей, 3 027 женщин и 678 пожилых людей.

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Галия Гарифуллина