В Казани прощаются с советником министра внутренних дел по Татарстану Николаем Козарем — фото, видео

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В казанском «Культурном центре имени А.С. Пушкина» проходит церемония прощания с советником министра внутренних дел Татарстана Николаем Козарем. Он скончался в возрасте 81 года и будет похоронен на Арском кладбище.

Гражданскую панихиду посетили Государственный Советник республики и первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев, руководитель администрации раиса республики Асгат Сафаров и другие.

С 1977 по 1986 годы Николай Козарь работал первым заместителем и председателем Госкомитета Татарской АССР по материально-техническому снабжению. Следующие пять лет занимал должность управляющего делами Совета министров Татарской ССР. С 1991—1997 годы был управляющим делами президента республики, а в 1997—1998 годы — начальником контрольного управления президента и так далее.

Его награждали медалью Татарстана «За доблестный труд», медалью ордена «За заслуги перед РТ» и медалью «100 лет образования ТАССР».

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realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

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Айрат Назипов, видео: Камиль Исмаилов