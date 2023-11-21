С момента открытия трассы М-12 на участке Москва — Арзамас проехали более 3 млн раз

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

С момента открытия трассы М-12 «Восток» на участке между Москвой и Арзамасом автомобили проехали более 3 млн раз за 2,5 месяца. Об этом в своем telegram-канале сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

— Недавно президент открыл еще 154 км М-12, а уже скоро завершим работы на участках до Казани и готовим к открытию единую современную магистраль протяженностью почти 811 км, — напомнил вице-премьер.

Хуснуллин также подчеркнул, что «дорога раскатывается» и люди все активнее начинают пользоваться трассой.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В начале ноября в «Автодоре» рассказали, что с момента открытия М-12 по ней проехали уже почти 2,6 млн раз. Самым популярным участком у автомобилистов остается обход Балашихи — в среднем там фиксируется более 25 тысяч проездов в сутки. За первый месяц по трассе М-12 проехали свыше 1,3 млн раз. Таким образом, ежемесячное количество поездок по новой автодороге не изменилось.

Ожидается, что в декабре 2023 года автомобилисты поедут по М-12 уже до Казани, а затем и до Екатеринбурга и Тюмени.

15 ноября в Татарстане открыли 72-километровый участок автодороги М-12 «Восток». Трасса, построенная в рекордные сроки, как уверяют строители, отвечает самым современным требованиям безопасности и экологичности. Премьер-министр республики Алексей Песошин назвал это событие важным звеном в реализации всего проекта.

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Илина Хакимова