«Уровень зарплат не позволяет обеспечить кадры»: в Казани наблюдается дефицит дорожных рабочих

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

На дорожных предприятиях в Казани наблюдается дефицит кадров, из-за чего была организована работа по сменам. На зимнее содержание дорог также привлекают специалистов с других объектов, сообщил замруководителя исполкома Казани Игорь Куляжев в ходе брифинга, посвященного подготовке дорожных организаций к зиме.

По его словам, на дорожных предприятиях столицы Татарстана трудоустроено 560 водителей и 798 дорожных рабочих. Их средний возраст составляет от 50 до 54 лет.

— К сожалению, на предприятиях на сегодняшний день имеется дефицит кадров. Мы стараемся привлекать новые кадры на зимнее содержание с тех объектов, которые на зимний период замораживаются, — сказал он.

Так, например, на сегодняшний день трудозатрат требуется меньше в сфере строительства улично-дорожной сети. Поэтому организации привлекают рабочих, механизаторов, водителей оттуда.

— Уровень зарплат не позволяет нам полностью обеспечить кадры на предприятиях. Поэтому приходится работать посменно. При переходе на зимний режим работы увеличивается немного заработная плата. И вот с учетом ночных смен в среднем дорожные рабочие будут получать 47 тысяч рублей, водители, при условии работы в ночной период времени, а также в выходные, — до 80 тысяч рублей, — пояснил Куляжев.

Напомним, Игорь Куляжев заявлял о дефиците дорожных работников еще в прошлом месяце. Тогда он также говорил, что власти продолжают заниматься привлечением сотрудников, заключая договоры с дорожно-строительными организациями и собирая специалистов из сельских районов.



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Максим Кокунин