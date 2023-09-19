Итоги дня: спецоперация Азербайджана в Карабахе, афера блогеров Миннегалеевых и первые заморозки в Татарстане
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 19 сентября:
- Министерство обороны Азербайджана заявило о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе. В свою очередь, МИД страны сообщил о том, что единственным путем к миру является полный вывод армянских военных из региона и роспуск режима в Степанакерте.
- В ответ на эти заявления Минобороны Армении сообщило, что у страны нет вооруженных сил в Нагорном Карабахе. Премьер-министр страны Никол Пашинян также заявил, что Ереван в сложившейся ситуации не будет «предпринимать никаких необдуманных действий».
- Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что информация в СМИ о том, что Азербайджан заранее предупредил российских миротворцев об операции в Нагорном Карабахе не соответствует действительности. По ее словам, военные узнали о начале операции за несколько минут до начала боевых действий.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, по мнению Кремля, Азербайджану и Армении на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе необходимо начать переговоры. По его словам, российские миротворцы уже работают над возвращением урегулирования ситуации «в политико-дипломатическое русло».
- Нагорный Карабах также после начала антитеррористической операции Азербайджана предложил Баку «прекратить огонь» и организовать переговоры. Начать переговорный процесс предлагается с целью «развязки сложившейся ситуации». В свою очередь, администрация азербайджанского президента Ильхама Алиева заявила, что готова провести встречу с представителями армянского населения.
- Депутаты Европарламента призвали Совет ЕС ввести санкции против Азербайджана за военные действия в Нагорном Карабахе. Они осудили действия азербайджанской стороны, посчитав их «неоправданными и заранее спланированными».
- Министр обороны России Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери во время переговоров в Тегеране также обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Помимо этого стороны поговорили об обстановке в Сирии и Афганистане.
- Российский политолог и востоковед, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский прокомментировал «Реальному времени» ситуацию с новым обострением старого конфликта в Карабахе. По его словам, нынешний армянский лидер является детищем одного и того же проекта, что и президент Украины Владимир Зеленский, а также экс-глава Грузии Михаил Саакашвили. Он отметил, что фигура Никола Пашиняна необходима Западу для того, чтобы вытеснить Россию из этого региона.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил строгое осуждение ситуации, связанной с 43-летним депутатом Госсовета Рустемом Хасановым, которого накануне признали нарушителем за отказ от медосвидетельствования на наркотики. Глава республики отметил, что в истории парламентаризма региона никогда не было столь вопиющих фактов.
- В Татарстане с 11 по 17 сентября коронавирус выявили у 77 человек, что на 22,2% больше, чем за предыдущую неделю. Вместе с этим продолжает расти и число госпитализированных — в больницы попали 82 человека, что на 36,6% больше.
- В целом же, по России, коронавирус выявили у 11 516 человек. Таким образом, уровень заболеваемости COVID-19 в стране за неделю увеличился на 48%. Показатель заболеваемости за семь дней составил 8,2% на 100 тысяч населения. Рост заболеваемости зафиксировали в 70 российских регионах. При этом в Роспотребнадзоре заявили, что вводить ограничительные меры из-за коронавируса в России пока не планируется.
- По данным Гидрометцентра Татарстана, в республике, в том числе и в Казани, ночью и утром в среду, 20 сентября, возможны заморозки. Согласно прогнозу, столбик термометра может опуститься до 0... -2 градусов.
- В пресс-службе УФСИН России по Оренбургской области назвали недостоверной распространяемую в интернете информацию об избиении Ильназа Галявиева, пожизненно осужденного за стрельбу в казанской гимназии №175 весной 2021 года. По их данным, права и законные интересы осужденного не нарушались.
- В августе 2023 года годовая инфляция в Татарстане, несмотря на ускорение до 4,29%, оказалась ниже, чем в Приволжском федеральном округе (4,69%) и в России в целом (5,15%). При этом на продукты питания годовой прирост цен в Татарстане в конце лета ускорился до 3,03% после 1,58% в июле.
- Госдума приняла законопроект об установлении 30 сентября Днем воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Как указано в документе, принятие регионов основано на исторической общности народов, проживающих на их территориях, а также является результатом волеизъявления миллионов людей.
- Верховный суд Татарстана рассмотрел жалобу на арест обвиняемого во взятке «айфоном» экс-начальника отдела прокуратуры республики. Арест оспаривал сам обвиняемый и его адвокаты Альбина Милина и Марина Матюшина. Однако апелляционная инстанция решила, что в СИЗО Алий Купов водворен на законных основаниях и останется там минимум до 26 октября.
- Правительство России признало использование виртуальных мобильных номеров (DEF-номеров) угрозой безопасности в сфере связи и интернета. Таким образом, перечень расширяется пунктом о предоставлении доступа к онлайн-ресурсам и мессенджерам пользователям без их идентификации.
- Астрономические обсерватории КФУ внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Как рассказал «Реальному времени» ректор Института культуры мира (ЮНЕСКО), президент Международной гуманитарной академии «Европа — Азия» Энгель Тагиров, принятое решение «имеет особое значение в условиях, когда Россию пытаются закрыть страны Западного мира». Подробнее — в материале «Реального времени».
- В Татарстане откроют первую в республике универсальную летную школу, в которой будут готовить пилотов гражданской авиации и техников по обслуживанию воздушных судов. На сегодняшний день утверждена 21 программа по обучению инженерно-технического персонала и подготовки частных пилотов.
- Татарстан и еще 11 регионов России примут участие в эксперименте по внедрению сельскохозяйственной беспилотной авиации. По задумке властей, БПЛА будут использовать для борьбы с вредителями в сельском хозяйстве. Во время проведения эксперимента на территории субъектов введут особые условия регулирования — правовые режимы по эксплуатации авиасистем. Они позволят выполнять полеты без излишней нормативной нагрузки.
- В Камско-Устьинском районе Татарстана прошло освящение и торжественное открытие Михаило-Архангельской церкви. Напомним, объект культурного наследия регионального значения был построен еще в 1757 году на деньги прихожан. Храм уже пытались реставрировать в 2020 году, но эта попытка закончилась неудачей и памятник был практически разрушен.
- По состоянию на 19 сентября в республике решение о начале отопительного сезона приняли 13 муниципальных образований. Он стартовал в Агрызском, Аксубаевском, Апастовском, Арском, Бавлинском, Буинском, Верхнеуслонском, Высокогорском, Камско-Устьинском, Муслюмовском, Новошешминском, Черемшанском и Ютазинском районе Татарстана.
- Глава Минстроя Татарстана заявил, что в республике с началом отопительного сезона вырастут платежи за жилищно-коммунальные услуги. По его словам, уже в октябре в квитанциях может появиться строка «отопление». Министр также напомнил, что потребление тепла напрямую зависит от температурного режима. Наиболее существенные начисления платы за отопление происходят в самые холодные зимние месяцы в январе — феврале, отметил он.
- В Казани набирает обороты скандал вокруг супругов-блогеров Илюсы и Раушана Миннегалеевых, обманувших уже почти 700 жителей столицы Татарстана и соседних регионов. Супружеская пара предлагала недельные туры в Дубай по экономтарифу, однако услугу не оказывала. Как рассказал «Реальному времени» адвокат Руслан Нагиев, общая сумма ущерба приближается к 20 млн рублей. Детали — в нашем материале.
- Кабмин Татарстана освободил от должности заместителя министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи республики Рустама Хидиятуллина. Напомним, на эту должность его назначили 1 июня прошлого года. До этого он являлся директором по развитию бизнеса ГК «ИнКом».
- Сотрудники одного из российских банков с помощью искусственного интеллекта обнаружили кол-центр мошенников — он функционировал в Казани. Полиция задержала 17 участников преступной группы. Они звонили в разные регионы страны и представлялись работниками ведомственных предприятий, тем самым обманывая и пожилых людей.
- В мае 2024 года Казань примет Всероссийский библиотечный конгресс, а также ХXVIII Ежегодную конференцию Российской библиотечной ассоциации. Мероприятия впервые пройдут на территории Татарстана, а их площадкой станет Национальная библиотека республики. На протяжении недели более 1,5 тысячи участников, среди которых библиотекари, писатели, учителя, школьники и обычные граждане смогут поучаствовать в различных сессиях, лекциях и обсуждениях. Подробнее — в материале «Реального времени».
Ключевые события 573-го дня специальной военной операции на Украине:
- Власти Татарстана рассматривают возможность ввести единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей для детей участников специальной военной операции. В случае принятия постановления, на выплату смогут рассчитывать дети мобилизованных татарстанцев, а также граждан, заключивших контракт. Списки получателей выплаты сформируют Военный комиссариат Татарстана, Росгвардия, УФСБ и МВД.
- Как сообщает Минобороны России, на Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Майорск и Каменка. Потери украинских войск за сутки составили до 225-ти военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три автомобиля.
- На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака 71-й егерской бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое. За сутки на данном направлении уничтожено более 175-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.
- На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торское и южнее населенного пункта Червоная Диброва. Уничтожено до 65-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-20.
- На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» отражена атака ВСУ в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 110-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное. Потери украинских войск составили свыше 115-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также гаубица «Мста-Б».
- На Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Табаевка, Чернещина и Стельмаховка. Уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубицы: Д-20 и Д-30.
- На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 25-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также поражены две артиллерийские системы М777 производства США. Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 127-ми районах.
- Всего с начала проведения спецоперации уничтожено: 473 самолета, 249 вертолетов, 6 903 беспилотных летательных аппарата, 437 зенитных ракетных комплексов, 11 960 танков и других боевых бронированных машин, 1 151 боевая машина реактивных систем залпового огня, 6 444 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 13 167 единиц автомобильной техники.
- Также военное ведомство сообщило, что сегодня утром была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотниками над территорией Брянской области. Как позже уточнил губернатор региона Александр Богомаз, БПЛА был сбит и упал над Суземским районом.
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Максим КокунинОбществоВластьИнфраструктураБизнесПроисшествияЭкономика Татарстан
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