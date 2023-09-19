Госдума приняла закон об установлении 30 сентября Дня воссоединения новых регионов с Россией

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Госдума в первом чтении приняла законопроект об установлении 30 сентября Днем воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией, решение принято на первом пленарном заседании осенней сессии.



— Принятие Россией Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на правах российских субъектов «основано на исторической общности народов, проживающих на территориях указанных республик и областей, является результатом волеизъявления миллионов людей, реализации ими неотъемлемого права свободно и без вмешательства извне определять свой политический статус, осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие, — отмечалось в пояснительной записке.



Соответствующий документ внес на рассмотрение президент России Владимир Путин 12 сентября.

С 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу их вхождения в состав России. За высказалось большинство жителей регионов. В Запорожской области идею поддержали 93,11% избирателей, в Херсонской области — 87,05%. В ЛНР этот показатель составил 98,42%, а в ДНР — 99,23%.

Напомним, 30 сентября в Московском Кремле прошла торжественная церемония подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий — Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Свои подписи поставили глава государства Владимир Путин и главы присоединенных территорий.

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Маргарита Головатенко