Сергей Шойгу и глава Генштаба ВС Ирана обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Министр обороны России Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) Ирана Мохаммад Багери во время переговоров в Тегеране обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Помимо ситуации в Нагорном Карабахе, глава оборонного ведомства России предложил обсудить обстановку в Сирии и Афганистане. Еще стороны планируют поговорить на тему образования, обмена опытом и делегациями, а также проведения совместных военно-морских учений.

Российская делегация во главе с Сергеем Шойгу прибыла в Тегеран для переговоров с военным руководством Ирана сегодня. Как рассказали в Минобороны, этот визит «будет способствовать укреплению российско-иранских военных связей» и станет «важным этапом развития сотрудничества между двумя странами».

Сегодня Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе. Среди целей операции — восстановление конституционного строя страны и «пресечение широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе».

Нагорный Карабах после начала Азербайджаном «антитеррористических мероприятий локального характера» предложил Баку «прекратить огонь» и организовать переговоры с целью «развязки сложившейся ситуации».

Администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева готова провести встречу с представителями армянского населения Нагорного Карабаха. Она может состояться в городе Евлах.

Нагорный Карабах — спорный регион на границе Армении и Азербайджана. Ситуация там обострилась три года назад. Подробнее — в специальном сюжете «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов