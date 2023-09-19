Минобороны Армении: у страны нет вооруженных сил в Нагорном Карабахе

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

У Армении нет вооруженных сил в Нагорном Карабахе, сообщили в Минобороны Армении.

В ведомстве также указали, что обстановка на границах страны «в целом стабильная».

Так отреагировало армянское Минобороны на заявление МИД Азербайджана о том, что единственным путем к миру является полный вывод армянских военных из Карабаха и роспуск режима в Степанакерте.

Министерство обороны Азербайджана 19 сентября заявило о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе:

— В рамках мероприятий с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине выводятся из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что с российской стороны проводятся контакты по ситуации в Нагорном Карабахе, в том числе с азербайджанской стороной. По итогам дипведомство сделает заявление.

Напомним, Нагорный Карабах — спорный регион на границе Армении и Азербайджана. Ситуация там обострилась три года назад. Подробнее — в специальном сюжете «Реального времени».



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Маргарита Головатенко