В Азербайджане заявили о готовности к встрече с представителями армянского населения Карабаха

Администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева готова провести встречу с представителями армянского населения Нагорного Карабаха. Она может состояться в городе Евлах, сообщает пресс-служба администрации.

— В связи с призывом незаконного режима, созданного и все еще поддерживаемого Арменией на территории Азербайджана, к «началу переговоров» администрация президента Азербайджанской Республики заявляет о готовности к встрече, — рассказали в Баку.

Нагорный Карабах после начала Азербайджаном «антитеррористических мероприятий локального характера» предложил Баку «прекратить огонь» и организовать переговоры. Начать переговоры предлагается с целью «развязки сложившейся ситуации».

Напомним, Минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе для «обеспечения положений Трехстороннего заявления» от 10 ноября 2020 года. Среди целей операции восстановление конституционного строя страны и «пресечение широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе».

После начала азербайджанских «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе Никол Пашинян созвал заседание Совета безопасности Армении. В Минобороны страны заявили, что ее Вооруженных сил в непризнанной республике нет. Пашинян сообщил, что Ереван, где на фоне ситуации в Нагорном Карабахе начались акции протеста, в сложившейся ситуации не будет «предпринимать никаких необдуманных действий». Армения, по его словам, «не участвует в военных действиях».

Нагорный Карабах — спорный регион на границе Армении и Азербайджана. Ситуация там обострилась три года назад. Подробнее — в специальном сюжете «Реального времени».



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Айрат Назипов