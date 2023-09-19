В Казани с помощью ИИ ликвидировали кол-центр мошенников

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сотрудники одного из российских банков с помощью искусственного интеллекта обнаружили кол-центр мошенников — он функционировал в Казани. Полиция задержала 17 участников преступной группы.

Злоумышленники звонили в разные регионы России и представлялись работниками ведомственных предприятий. Обманывали они в том числе и пожилых людей.

К потерпевшим псевдоспециалисты выезжали по месту жительства под видом обязательных мер пожарной безопасности. Они «ремонтировали» газовое и электрооборудование, заменяли пластиковые окна по многократно завышенным ценам, а также похищали у хозяев квартир деньги.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Расследование дела вели полицейские Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Сузить круг подозреваемых помог искусственный интеллект, что ускорило расследование. Возбуждено 17 уголовных дел по ст.159 УК России — «Мошенничество».

В России уже начала работать система противодействия подставным ДТП на основе искусственного интеллекта (ИИ). Программа собирает данные с помощью встроенного в смартфон гироскопа, после чего сопоставляет информацию о столкновении автомобиля. За последний месяц ИИ удалось предотвратить более 150 фейковых ДТП.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов