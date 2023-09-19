Минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе

Министерство обороны Азербайджана заявило о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе. О них ведомство проинформировало командование миротворческого контингента России и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра.

— В рамках мероприятий с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине выводятся из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения, — сказано в сообщении на сайте Минобороны Азербайджана.

В ведомстве обратили внимание, что мирное «население и объекты гражданской инфраструктуры не являются целями». Азербайджан намерен выводить из строя «только легитимные военные цели».

Минобороны Азербайджана объяснило начало «антитеррористических мероприятий локального характера» необходимостью «обеспечения положений Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. Среди целей также восстановление конституционного строя страны и «пресечение широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе».

Напомним, в мае премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван готов признать Нагорный Карабах частью Азербайджана, если будет обеспечена безопасность армянского населения. Он также указал на необходимость международных гарантий в этом процессе.

Никол Пашинян уточнял, что «территориальная целостность» Азербайджана в пределах 86,6 тыс. квадратных километров, которую признает Ереван, включает в себя в том числе и Нагорный Карабах. В свою очередь, Баку признает территориальную целостность Армении в пределах 29,8 тысячи кв. км.



Напомним, Нагорный Карабах — спорный регион на границе Армении и Азербайджана. Ситуация там обострилась три года назад. Подробнее — в специальном сюжете «Реального времени».



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина