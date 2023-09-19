В Татарстане откроют летную школу для подготовки пилотов гражданской авиации

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане откроют первую в республике универсальную летную школу, в которой будут готовить пилотов гражданской авиации и техников по обслуживанию воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба авиационного учебного центра.



На сегодняшний день утверждена 21 программа по обучению инженерно-технического персонала и подготовки частных пилотов, в том числе по техническому обслуживанию самолетов новых типов МС-21 с двигателями ПД-14, семейства Ту-214 с двигателями ПС-90А и Sukhoi Superjet.

Для обучения на территории аэродрома Караишево построили двухэтажный учебный корпус. В нем разместят авиатренажеры, учебные классы, мастерские и гостиницу на десять номеров. Уже закуплен одномоторный сухопутный самолет с одним двигателем для подготовки частного пилота.

Как рассказал генеральный директор летной школы Марат Нигматуллин, подобной площадки в Татарстане нет. Учебный центр станет единственным в регионе.

— Росавицией утверждены учебные программы на современные перспективные самолеты нового типа — МС-21, их нет ни у кого не то что в Татарстане, а в стране. Кроме этого, в нашей летной школе будем готовить пилотов и техников для обновленных самолетов Ту-214, которые собирают в Казани. Таким образом, весь комплекс услуг и средств мы можем сосредоточить в Татарстане, начиная от постройки воздушного судна и подготовки персонала для его обслуживания, — рассказал он.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По словам Марата Нигматуллина, в АУЦ в том числе будут готовить и инженерно-технический персонал для обслуживания бизнес-джетов Global, Challenger и Embraer. Педагогический коллектив летной школы — 23 инженера и пилота.

— Наша республика является таким кластером для отечественного самолетостроения и авиационной отрасли России, на что возлагает большие надежды руководство страны, — заявил директор летной школы.

В авиационном учебном центре идут подготовительные работы. Здание для него уже построено, там необходимо завершить отделочные работы и установить авиатренажер, стоимость которого оценивается в 1 млрд рублей. Ожидается, что первых курсантов он сможет принять уже к концу этого года. Там планируется обучать 50 пилотов в год.

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Маргарита Головатенко