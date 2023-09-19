Евгений Сатановский: «Пашинян — это такой госдеповский популист»

Фото: взято realnoevremya.ru с kremlin.ru/ Трехсторонние переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе. Среди целей операции — восстановление конституционного строя страны и «пресечение широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе». Российский политолог и востоковед, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский прокомментировал «Реальному времени» ситуацию с новым обострением старого конфликта и рассказал о роли в нем «третьей стороны».



«Пятидневная война — это чистый результат работы американской политики в Закавказье»

— В Ереване встал у власти ставленник Госдепа. Человек безответственный, безмозглый и случайный. Точно также, как когда Саакашвили встал у власти в Грузии, он спровоцировал войну. Пятидневная война — это чистый результат работы американской политики в Закавказье. Сегодня американская политика там продолжается. Он такой демиург-разрушитель сегодня (Госдеп, — прим. ред.). В этом плане вытеснение России из очередного региона, безусловно, с точки зрения любого американского внешнеполитического чиновника, оправдывает военные действия. Спровоцировать их — это святое, заявил в интервью «Реальному времени» российский политолог, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский.

Политолог провел прямую аналогию между нынешним армянским лидером, президентом Украины Владимиром Зеленским и экс-главой Грузии Михаилом Саакашвили, назвав их детищами одного проекта, — госдеповского.

— Если говорить о Пашиняне. Пашинян — очень интересная картина. Вот у нас есть Карабах, отлично. Вот есть Карабахский клан, герои первой Карабахской войны, отлично. Они руководят Арменией, они руководят Карабахом. При этом Ереван не признает официально Степанакерт, и все эти люди воруют как не в себя. В результате значительная часть Армении, когда смотрит на это, говорит: «А на кой нам черт вообще этот Карабах и все эти карабахские?». И вот тут к власти приходит Пашинян. Он обходит пешком, в прямом смысле, в военной форме, весь из себя ни разу, не бывший на фронте человек, очень честный, порядочный, всех клеймит, все деревни и города. За ним народ. Ничего не напоминает эта фигура? На Зеленского не очень похожа?

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Ну хорошо, Саакашвили ходил в костюме, ну в общем то же самое. Это такой госдеповский популист. Он приходит к власти и он реально рвет отношения с Россией, охлаждает их, разрывает их. Вторая Карабахаская война проиграна только по вине Пашиняна, который сделал для этого все, что мог, и при этом категорически отказался от российской дипломатической инициативы по недопущению войны сначала, а потом — по прекращению ее до того, как они потеряли Шушу. То есть прям до последнего. Проиграл войну он и обвинил во всем нас — плохое оружие, не так помогали, в общем, разводим руками. При том, что только благодаря российским военным и российским усилиям — невероятным и запредельным, о которых вообще мало кто знает, он не потерял район, и, вообще, Армения осталась на карте, я уж даже не говорю об армянах Карабаха. Но за это ведь никто спасибо не скажет, правда? Поэтому, мы имеем, что мы всегда имеем в этой ситуации.



предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

По мнению Сатановского, обострить текущую ситуацию и спровоцировать масштабные боевые действия могут «наши партнеры»:

— Как и прежде, это было столетиями, там и англичане гадят со страшной силой. Англия традиционно с туземцами умеет работать. Мы и все, кто живет на территории бывшего Советского Союза, для англичан — туземцы. Англичане нам гадят не меньше, чем американцы. У турок свои интересы. В этом плане Армения как вилайет. Не Карабах, а Армения. Как вилайет новой Оттоманской Порты для Эрдогана вполне нормальный исход событий. Согласно Шушинской декларации, сегодня мы имеем азербайджано-турецкий военно-политический блок, ничуть не менее прочный, чем в годы, когда Азербайджан был советской республикой. Но только вместо Москвы у него теперь Анкара в качестве центра принятия политических и военных решений. Разница, мягко говоря, заметна.

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«Антитеррористические мероприятия локального характера»

Напомним, Минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе для «обеспечения положений Трехстороннего заявления» от 10 ноября 2020 года. Среди целей операции восстановление конституционного строя страны и «пресечение широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе».

У Армении нет вооруженных сил в Нагорном Карабахе, сообщили в Минобороны Армении. В ведомстве также указали, что обстановка на границах страны «в целом стабильная». Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что с российской стороны проводятся контакты по ситуации в Нагорном Карабахе, в том числе с азербайджанской стороной. По итогам дипведомство сделает заявление.