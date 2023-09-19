«Эти блогеры живут на широкую ногу»: вместо Дубая почти 700 татарстанцев отправились в полицию

Сумма ущерба, по данным адвоката Руслана Нагиева, приближается к 20 миллионам рублей

В столице Татарстана набирает обороты скандал вокруг супругов-блогеров, обманувших уже почти 700 жителей Казани и соседних регионов. Супружеская пара предлагала недельные туры в Дубай по экономтарифу. Однако в реальности грезы об арабской сказке разбились о суровую действительность: мечтатели остались и без денег, и без волшебного Востока. «Сказочниками» уже заинтересовались правоохранительные органы. Сумма ущерба, по данным адвоката Руслана Нагиева, приближается к 20 миллионам рублей. Детали — в материале «Реального времени».

Жертвы халявы

На сегодняшний день число пострадавших от действий известных в Казани блогеров Илюсы и Раушана Миннегалеевых приближается к 700, а общая сумма ущерба — к 20 миллионам рублей. Об этом «Реальному времени» рассказал адвокат Руслан Нагиев.

— Актуальное число потерпевших — 691 человек. Сумма ущерба — 19 006 280 рублей, — сообщил Нагиев, добавив, что количество пострадавших растет с каждым днем, их заявления в правоохранительные органы могут объединить в общее производство. Адвокат считает, что подобные действия супругов могут потянуть на статью 159 УК «Мошенничество». Причем в особо крупных размерах.



— В данном случае речь уже идет не об иске в рамках гражданско-правовых взаимоотношений, а о заявлениях о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества…Что такое мошенничество? Его определение — это хищение чужих средств путем обмана и вхождения в доверие. В данном случае именно это имеет место… Здесь коллективные иски не предусмотрены. Здесь каждый индивидуально обращается в правоохранительные органы с заявлением и рассказом непосредственно своей истории. Каждый случай индивидуальный. Органы должны принять эти заявления, провести процессуальную проверку. В случае если они усматривают признаки преступления, возбудить уголовное дело. Потом все эти дела объединить в одно производство, — объяснил адвокат.

Потерпевшие уже начали массово обращаться в полицию. По мнению адвоката, Казань ждет новый громкий судебный процесс.

— Как правило, расследуется там, где больше всего потерпевших. В данном случае это город Казань. Потому что основная масса заявителей отсюда. Я предполагаю, что с большой долей вероятности данное дело будет расследоваться в УВД города Казани, — спрогнозировал Нагиев.

Он считает, что процесс возврата денег обманутым клиентам блогерами может осложнить тот факт, что обвиняемым просто нечем будет возвращать.

— Сумма очень большая. Мне столько материалов уже прислали мои доверители. Эти блогеры живут на широкую ногу, и, наверное, они все это тратят. Судя по всему, не ограничивают себя в своих затратах, — рассказал адвокат, добавив, что сейчас главная задача — привлечь их к уголовной ответственности.

На Восток, куда сказка зовет!

Как стало известно, супруги Миннегалеевы переехали в Дубай в начале 2023 года. Практически сразу они стали предлагать «горящие» туры по «исключительно привлекательной» цене. Всего 35 тысяч рублей — и вы в арабской сказке. В стоимость обещали включить авиаперелет, проживание и питание. Демонстрация видеороликов с картинками роскошного отдыха соотечественников в компании блогеров у многих развеяла последние сомнения. Не смутили ни неправдоподобно, сказочно низкие цены, ни отсутствие договора, страховки и гарантий. В карманы супругов хлынул денежный поток.

скриншот realnoevremya.ru

Вот только «ковер-самолет» к пакующим чемоданы клиентам так и не прилетел. За несколько дней перед якобы вылетом внезапно происходили «технические сбои», форс-мажоры, отмены рейсов и прочие проблемы того же ряда.



«Реальному времени» не удалось связаться с супругами. Редакция готова опубликовать их позицию.

Не сказочные цены

Изучив актуальные предложения отельеров и авиакомпаний, «Реальное время» выяснило реальные цены на подобный отдых. Итак, самым бюджетным вариантом прямого перелета из Казани до Дубая оказалось предложение авиакомпании Air Arabia с вылетом из воздушной гавани столицы Татарстана 20 сентября в 23.00 по московскому времени. Прилет в Международный аэропорт Дубая — в 5.00 мск. Стоимость — 38 540 рублей. За багаж придется доплатить отдельно.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Проживание в отелях 4* в полутора, двух километрах от разрекламированного блогерами пляжа Джумейра Опен стартует от 55 тысяч рублей на одного человека за три ночи. Питание не включено.