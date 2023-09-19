«Наш недостаток, что мы только сейчас выбрали Казань»: Татарстан примет Всероссийский библиотечный конгресс

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

В следующем году Казань, признанная библиотечной столицей России, примет Всероссийский библиотечный конгресс, а также ХXVIII Ежегодную конференцию Российской библиотечной ассоциации (РБА). Мероприятия впервые состоятся на территории Татарстана, а их площадкой станет Национальная библиотека республики. Так, с 12 по 16 мая бывшее здание Национального культурного центра превратится в точку притяжения для более полутора тысяч гостей как со всей страны, так и из зарубежных государств. Подробнее о том, как пройдет «праздник книги», — в материале «Реального времени».

«Все библиотекари страны знают, что вот здесь и сейчас все самое лучшее»

Конгресс организовывается при помощи Российской библиотечной ассоциации, президентом которой является директор Государственной публичной исторической библиотеки России Михаил Афанасьев. Должность главы ассоциации он получил 15 мая 2017 года на XXII конгрессе РБА в Красноярске, а в 2021-м был переизбран на новый срок. В следующем году его полномочия подходят к концу, а потому одним из главных событий казанского конгресса станет объявление нового президента РБА. Вместе с этим в мае будет выбрана и новая библиотечная столица страны.

— Библиотекарь есть на каждом километре. Они есть в школах, они есть на вашей улице, они есть в учебных заведениях. Везде, где вы учитесь, работаете или живете, везде есть библиотеки и библиотекари. Библиотекари — это народ, который не живет только сам для себя. Он очень любит коммуникации, очень любит делиться тем, что он сделал для общества. Таким местом, таким пространством, на котором это можно сделать, является Всероссийский библиотечный конгресс, — поделился Михаил Афанасьев.

realnoevremya.ru/Максим Кокунин

По его словам, собрание библиотекарей страны — это более одной тысячи профессиональных работников из разных регионов, объединенных одной идеей. На момент проведения конгресса в Казани все они будут знать, что все «самое интересное» из библиотечной жизни страны будет сконцентрировано здесь, отметил он.

— Мы в рамках Российской библиотечной ассоциации каждый год выбираем тот регион, который более интересен своей библиотечной, профессиональной деятельностью. Интересен тем, что здесь можно чему-то научиться, интересен своей культурой и книжной традицией. В конце концов, интересен потому, что другого такого региона нет. Я считаю, что это даже наш недостаток, что мы только сейчас выбрали Казань в качестве места проведения Всероссийского библиотечного конгресса. Этот город объявляется библиотечной столицей России на тот год, когда в нем проходит конгресс. Все библиотекари страны знают, что вот здесь и сейчас все самое лучшее, главное и интересное из библиотечного мира. Казань в мае будущего года будет принимать конгресс и библиотекарей со всей страны, а также из других стран, — рассказал президент РБА.

realnoevremya.ru/Максим Кокунин

«Казань — и молодежная, и спортивная, и культурная, и библиотечная столица России»

Заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева в свою очередь заявила, что конгресс станет мероприятием не только для библиотекарей, но и для простых граждан. По ее словам, жителей и гостей города будет ожидать насыщенная программа, в которой смогут принять участие представители разных поколений — от школьников до их родителей.

— Я думаю, это замечательно, что Казань — и молодежная, и спортивная, и культурная, и библиотечная столица России. Это великолепное событие, которое позволяет каждому из нас обратиться к книге, знаниям, узнать что-то новое. В рамках обсуждения того, как пройдет Всероссийский конгресс библиотекарей в Татарстане, мы попросили наших коллег, чтобы это мероприятие было не только для профессионального сообщества, но и для всех жителей республики. Я думаю, что в идеях конгресса будет жить вся республика весь ближайший год. Мы будем очень признательны нашим коллегам, если в этом мероприятии примут участие наши школьники, волонтеры, преподаватели русского языка и литературы и те, кто непосредственно работает с библиотеками. Это и организации пенсионеров. Книга — это то главное, что дает знания. Поэтому конгресс — это возможность прикоснуться к знанию, поделиться им и узнать что-то новое, — рассказала Фазлеева.

realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Первый заместитель министра культуры Татарстана Юлия Адгамова также добавила, что мероприятие сможет объединить абсолютно разных людей. Она отметила, что для завлечения молодежи на конгресс будут приглашены различные гости, в том числе и из-за границы. Среди них будут и писатели, и исследователи, и ученые, добавила она.

— Мы очень счастливы, что Казань была признана библиотечной столицей в 2024 году. Мы уже провели ряд подготовительных мероприятий. Самое главное — это то, что мероприятие будет для наших жителей. Это возможность узнать, возможность познать и исследовать для себя что-то новое. Те мероприятия, которые будут предусмотрены непосредственно в сами даты проведения конгресса, будут как раз направлены на то, чтобы интерес был как со стороны библиотечного сообщества, так и самих жителей — школьников, студентов, родителей. Потому что для них тоже будут интересные секции. Мы уже проговорили то, кого бы мы хотели видеть, и получили ответ со стороны ассоциации, что они готовы этому посодействовать. Самое главное — мы все вместе сможем еще раз обратить внимание на то, что книга — это настоящий и достоверный источник знаний. Важно, чтобы наше молодое поколение нашло в книге что-то новое и интересное. Наша же задача — это сделать все так, чтобы их завлечь, — пояснила Адгамова.

realnoevremya.ru/Максим Кокунин

«Это будет счастье! Как была и Универсиада»

Директор Национальной библиотеки Татарстана Мадина Тимерзянова рассказала «Реальному времени», что конгресс будет таким же праздником, как и летняя Универсиада, проходившая в Казани в 2013 году. По ее словам, уже сегодня идет масштабная подготовка к этому мероприятию, в которой задействованы различные творческие возможности.

— На самом деле, я предвкушаю этот конгресс как великий праздник всех тех, кто привык к книге: библиотекарей, авторов, читателей. Это все соберется в нашем прекрасном городе, где есть возможности для этого. Библиотека — это не только знание, но и потребность души. Потому что через литературу в том числе идет формирование духовности человека. Это наши культурные коды, которые лежат прямо под нами, в хранилище, из которого мы их будем вытаскивать. Это будет жить не только неделю, когда будет проходить мероприятие. Вы представляете, сколько вся наша культурная среда будет готовиться к этому мероприятию? Сколько у нас будет невероятных творческих возможностей и как мы это будем реализовывать? Это будет счастье! Как была и Универсиада, — заявила Тимерзянова.

realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Как отметила директор Нацбиблиотеки республики, программа только разрабатывается, но уже сегодня в ней есть две обязательные части — открытие и закрытие. Именно в последний день конгресса будет объявлено имя нового президента РБА, а также новая библиотечная столица России. Между этими частями также будут «два плотных дня», в которые будут организованы различные секции. Вместе с этим президент ассоциации Михаил Афанасьев добавил, что на конгрессе будут организованы книжные ярмарки, в которых примут участие авторы произведений.

— Конгресс — это встреча библиотекарей, профессионалов самых разных типов библиотек. Им очень важно обсудить свои внутренние проблемы, например тюремным или школьным библиотекам. А в другой день — сквозные проблемы, например редкие книги. Это наши внутренние вопросы. Но кроме того, на полях конгресса у нас проходит огромное количество мероприятий. Во-первых, будут писатели, и мы сейчас обсуждаем, кого из известных авторов мы могли бы пригласить, чтобы они могли встретиться и с библиотекарями, и с жителями, и поучаствовать в книжной выставке. Будут проходить книжные ярмарки, для того чтобы и жители, и гости республики могли приобрести книги, которые им интересны, и встретиться с авторами, — сказал он.

realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Афанасьев также рассказал, что на мероприятии будут присутствовать несколько зарубежных делегаций, но то, из каких они будут стран, пока что является тайной. Глава лишь намекнул, что они впервые познакомятся со столицей Татарстана.

— Мы приглашаем на наш конгресс интересных людей. Неважно, будут ли это социологи, филологи, книговеды. Это будут те, кто сможет рассказать что-то интересное и профессионалам, и тем, кто интересуется книжным миром. Будут проходить и международные контакты. На полях конгресса состоятся так называемые диалоги, когда мы встретимся с библиотекарями той или иной страны и обсудим наши связи. Мы планируем, что и на конгрессе в Казани будут присутствовать несколько зарубежных делегаций библиотечных работников. Мы будем обсуждать наши совместные проблемы, а также он смогут познакомиться с Татарстаном, который они точно до сих пор еще не видели, — подчеркнул президент РБА.

realnoevremya.ru/Максим Кокунин

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