«Такое решение ЮНЕСКО имеет особое значение в условиях, когда Россию пытаются закрыть страны Западного мира»

Эксперты объяснили, что даст включение обсерваторий КФУ в список Всемирного наследия

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Астрономические обсерватории КФУ внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот статус они могли получить еще в 2022 году, но не сложилось. Работа же над сбором досье для подачи в ЮНЕСКО начала проводиться еще в 2019 году. Теперь же решение о включении в список было принято на 45-й сессии комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Эр-Рияде Саудовской Аравии. Таким образом, обсерватории Казанского федерального университета стали четвертым таким объектом в Татарстане и 31-м в России. Что говорят об этом событии политики и эксперты, а также какие перспективы открываются теперь перед Татарстаном — читайте в материале издания.



«Это победа!»

Напомним, что первым в Татарстане в список ЮНЕСКО вошел Казанский кремль. Случилось это в 2000 году, на 24-й сессии ЮНЕСКО в Кэрнсе (Австралия). Болгарский историко-археологический комплекс был зачислен в список ЮНЕСКО в 2014 году в Дохе (Катар). Третьим объектом ЮНЕСКО на территории РТ стал Успенский монастырь и собор острова-града Свияжска, об этом объявили в 2017 году — на 41-й сессии ЮНЕСКО в Кракове (Польша).

Обсерватории состоят из двух частей: одна находится в историческом центре Казани, другая — в лесистой пригородной зоне к западу от города, в Зеленодольске. В Саудовской Аравии Татарстан представляли глава района Михаил Афанасьев, министр культуры республики Ирада Аюпова, а также депутат Госдумы от региона Татьяна Ларионова.

— Это победа! Астрономическая обсерватория имени Энгельгардта Зеленодольского района включена в список ЮНЕСКО. Мы находимся в Саудовской Аравии, где проходит расширенная 45-я сессия комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО. С радостью и гордостью сообщаю, что сегодня астрономическая обсерватория имени Энгельгардта признана всемирной ценностью! Это уже второй объект в Зеленодольском районе, входящий в список ЮНЕСКО, — написал в своем telegram-канале Афанасьев.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Зеленодольского района Татарстана

Также поздравления в связи с включением в список ЮНЕСКО высказал и раис Татарстана Рустам Минниханов и выразил благодарность первому президенту республики Минтимеру Шаймиеву.

— Хорошая новость пришла из Саудовской Аравии. Сегодня там состоялась расширенная сессия комитета ЮНЕСКО. Астрономические обсерватории Казанского федерального университета включили в список Всемирного наследия! Поздравляю! Отдельная благодарность нашему Минтимеру Шариповичу, — подчеркнул глава региона.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Свои поздравления также выразили и в федеральном центре, а конкретно министр культуры России Ольга Любимова. Она подчеркнула, что казанские обсерватории внесли огромный вклад в развитие оптической астрономии, астрофизики, геодезии благодаря международному научному коллективу астрономов, который работал в Казанском университете.

— Этот комплекс олицетворяет непрерывную связь между историей, наукой и культурой, от новаторской работы в развитии астрономии, астрофизики, космической геодезии в XIX — начале XXI в. до наших дней. Теперь на территории нашей страны располагается 21 объект Всемирного культурного наследия, — высказалась Любимова.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Обсерваторию открыли в 1901 году

Обсерватория была основана астрономом Д.И. Дубяго на средства, завещанные астрономом и общественным деятелем В.П. Энгельгардтом. Она была оснащена оборудованием, переданным Энгельгардтом Казанскому университету в 1897 году, ранее оно работало в частной обсерватории Энгельгардта в Дрездене. Причиной основания обсерватории в загородной местности стало неудобство астрономических наблюдений в центре Казани (из-за мешающих огней большого города). В 1898 году ходатайство Д.И. Дубяго об отпуске средств и отводе земли для строительства обсерватории было удовлетворено, закладка зданий произошла 7 марта 1899 года. Открыта обсерватория была в 1901 году.

Кроме основного здания с уникальным меридианным залом, в первые годы ХХ века были построены два деревянных дома со сдвигающимися крышами для наблюдения на малых переносных инструментах, каменная башня с вращающимся куполом для гелиометра, деревянные жилые дома, павильон для астрографа и др. В 1934 году начата постройка сейсмического подвала. На территории обсерватории расположен курган с часовней, в котором похоронен первый директор Д.И. Дубяго.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Обсерватория уцелела в Гражданскую войну и в ХХ — начале XXI вв. планомерно развивалась, приобретала новое оборудование, став одним из ведущих центров российской астрономической науки. В июне 2013 года состоялось торжественное открытие Планетария Казанского федерального университета, построенного на базе обсерватории им. В.П. Энгельгардта.

Семь объектов обсерватории охраняются государством как памятники архитектуры: главное и административное здания, павильон телескопа, гелиометр, южная мира — усыпальница и другие.

«Россию нельзя уже закрыть, мир становится умнее и зорче»

Решение о включении комплекса обсерваторий в список ЮНЕСКО для «Реального времени» прокомментировал ректор Института культуры мира (ЮНЕСКО), президент Международной гуманитарной академии «Европа — Азия» Энгель Тагиров. Он считает, что принятое решение о включении в список ЮНЕСКО комплексов обсерваторий КФУ — это не просто событие, оно имеет историческое значение. Профессор напомнил, таким образом, теперь у Татарстана уже четыре объекта в списке ЮНЕСКО. По словам Тагирова, с одной стороны, это означает международное признание, а с другой — говорит о том, что мир все больше разделяется и Казань становится особым местом поклонения, второй или третьей Меккой для духовной молитвы, очищения совести и обогащения ума.

realnoevremya.ru (архив)

— Данное событие еще нужно суметь переварить, потому что в одном только Татарстане четыре всемирных историко-культурных объекта, охраняемых ЮНЕСКО, такого нигде нет. Это событие должно войти в образовательные программы, учебники. И эти объекты должны стать местом поклонения, местом совершения молитв и для тех, кто верует и кто не верует. Вошедшие в список объекты должны стать инструментом воспитания молодого поколения. Покровительство ЮНЕСКО — это поводырь, наш путеводитель в мире, нужно этим не только гордиться, но и суметь использовать такое преимущество, — высказался доктор исторических наук.



Тагиров подчеркнул, что обсерватории важны и ценны, сюда можно приходить ученым, туристам, дорога туризма должна продлиться до них. Он считает: «Включение обсерваторий в список говорит о том, что мы становимся умнее, познавая мир, космос, Вселенную с помощью обсерваторий. Для молодого поколения это имеет особое значение. Нужно использовать обсерватории как ресурс для просветления, обогащения и духовного подъема».



realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Такое решение ЮНЕСКО имеет особое значение в условиях, когда Россию пытаются закрыть страны Западного мира. Но обсерватории не знают этих границ, ломают их, кто бы их ни возводил. Эти объекты дают возможность глобального видения мира, хотят этого чиновники из ООН или нет. Они раздвигают границы миропознания, ломают цели и задачи санкционной политики Запада. Теперь мы независимо можем связаться с какой угодно точкой мира, отправить послание космосу и расширять свои международные связи за счет этого комплекса, — уверен эксперт.



realnoevremya.ru/Максим Платонов

Собеседник издания добавил, что вхождение обсерваторий в международный список позволит расширить туристическую отрасль и международные связи, Татарстан теперь не связан по рукам и ногам санкциями. По мнению Тагирова, мир становится умнее и зорче.



— Россию нельзя уже закрыть, мир становится умнее и зорче. Получение статуса ЮНЕСКО — это знак, что мир познает самое себя, мир будет полнее и результативнее, — заключил профессор.



«Внимание к этой теме нужно использовать для создания новых маршрутов и для увековечения памяти наших великих астрономов»



Как говорит экскурсовод Марк Шишкин, в Татарстане привыкли оценивать культурно-историческое наследие как потенциал, который работает на благо нашей республики. Благодаря этому наследию за последние годы туризм в регионе стал одной из самых динамично развивающихся отраслей, республика стала важнейшим пунктом внутреннего туризма.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Но оказывается, что работа, которая делается в Татарстане, имеет важный эффект и для всей Российской Федерации, и не только для сферы туризма. В сложных международных условиях, когда «отмена России» коснулась весьма далеких от политики сфер, решение ЮНЕСКО стало прорывом дипломатического уровня. Думаю, что внимание к этой теме нужно использовать для создания новых маршрутов и для увековечения памяти наших великих астрономов, таких как один из первооткрывателей Антарктиды Иван Михайлович Симонов. Популяризация науки может стать содержанием многих интересных туристических программ и для детей, и для взрослых. Приезжаете в Татарстан, а отправляетесь в путешествие к звездам и загадкам Вселенной. Если международное сообщество так оценивает нас, то и мы должны смотреть на наши возможности максимально широко, формируя новые смыслы для нашей аудитории, — убежден Шишкин.



«Будущие поколения увидят нашу астрономическую обсерваторию и смогут выполнять интереснейшие исследования»

В разговоре с «Реальным временем» профессор кафедры вычислительной физики и моделирования физических процессов КФУ Юрий Нефедьев рассказал, что все объекты ЮНЕСКО, которые включаются в список охраняемого наследия, проходят длительный временной путь. Потому что нужно не только привести объекты в то состояние, которое позволяет включить их, а также необходимо решить вопросы, связанные непосредственно с параметрами, которым должны отвечать для внесения в список.

— Включение обсерваторий в список ЮНЕСКО началось еще в 2005 году, когда я участвовал в совещании в Москве с экспертами организации, и там были обозначены направления, которые бы позволили объектам туда войти. Потом в 2009 году в КФУ удалось провести мощную конференцию ЮНЕСКО, как раз ООН был объявлен Год астрономии, и здесь была принята Казанская декларация о космическом наследии. И повторно было обозначено, что наши объекты достойны вхождения в охраняемый список. А позже пошли движения дальше, генсек ЮНЕСКО Ирина Бокова в 2016 году посетила нашу обсерваторию, здесь было много различных экспертов. В итоге благодаря поддержке Минтимера Шаймиева и фонду «Возрождение» получился прекрасный результат. Хотя несколько лет мы находились лишь в предварительном списке о включении в ЮНЕСКО, но тем не менее результат был получен, — сказал Нефедьев.

В качестве преимущества включения обсерваторий в список ЮНЕСКО профессор выделил тот факт, что, несмотря ни на какие внешние воздействия, смену руководства и так далее, эти объекты будут продолжать существовать и дальше.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Я считал своей основной миссией, так как я родился в астрономической обсерватории, мои мама и папа были профессорами ее, именем моего отца назван кратер на поверхности Луны. У меня была семейная потребность для того, чтобы наша обсерватория сохранялась в веках. Я считаю, что нас не будет, но молодежь, будущие поколения увидят нашу астрономическую обсерваторию и смогут выполнять интереснейшие исследования. И смогут посетить объект как туристы, сюда приезжает много школьников, которые считают, что это не просто поездка, а целое путешествие в космический мир, — прокомментировал Юрий Нефедьев.

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