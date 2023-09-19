Годовая инфляция в Татарстане остается ниже, чем в ПФО и в России

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

В августе 2023 года годовая инфляция в Татарстане, несмотря на ускорение до 4,29%, оказалась ниже, чем в Приволжском федеральном округе (4,69%) и в России в целом (5,15%). Об этом сообщили в отделении Банка России — Нацбанке по республике Волго-Вятского ГУ Центрального банка.



Эксперты объяснили, что в августе, как и в июле 2023 года, на ускорении инфляции в первую очередь отразилось ослабление рубля. Повлияло также увеличение спроса на некоторые товары длительного пользования.

На продукты питания годовой прирост цен в Татарстане в конце лета ускорился до 3,03% после 1,58% в июле. Преимущественно это связано со снижением обменного курса рубля, заявляют специалисты.

Из-за ослабления рубля в Татарстане в августе ускорился годовой рост цен на импортные фрукты, в том числе апельсины. На стоимости цитрусовых сказалось и снижение их предложения на мировом рынке, так как в основных странах-поставщиках упал урожай.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На ускорении годового прироста цен на фрукты в конце лета сказался также эффект низкой базы 2022 года. Тогда они дешевели на фоне укрепления рубля и роста поставок из-за рубежа.

В августе в Татарстане ускорился годовой рост цен на мясо птицы, свинину и мясные полуфабрикаты. Эксперты связывают это с усилением издержек животноводов и переработчиков на фоне ослабления рубля. Также сказалось неблагоприятная эпизоотическая ситуация, из-за которой предложение мяса птицы на рынке было ограничено.



На непродовольственные товары в Татарстане годовой прирост цен в августе ускорился до 2,97% после 1,43% в июле. Основные причины — увеличение спроса на часть товаров и снижение обменного курса рубля, уверяют эксперты.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В конце лета в республике замедлилось снижение цен в годовом выражении на телевизоры, холодильники и кухонные плиты. Быстрее начала расти стоимость легковых автомобилей, что объясняется увеличением с 1 августа ставки утилизационного сбора на новые и подержанные машины их других стран.

На услуги годовой прирост цен в Татарстане в августе составил 8,28% после 7,53% в июле. Эксперты связывают это преимущественно с ослаблением рубля.

В частности, в конце лета в республике ускорился годовой рост цен на некоторые услуги стоматолога и на маникюр. Это связано с увеличением затрат специалистов на покупку зарубежных материалов и на приобретение и обслуживание иностранного оборудования на фоне снижения обменного курса рубля.



Напомним, годовая инфляция в Татарстане ускоряется третий месяц подряд. В июне 2023-го она составила 2,21% после 0,93% в мае. В июле она достигла 2,99%.



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Татьяна Демина