Правительство признало анонимные виртуальные номера угрозой

Правительство России признало использование виртуальных мобильных номеров (DEF-номеров) угрозой безопасности в сфере связи и интернета, сообщает ТАСС со ссылкой на постановление.



Согласно изменениям в Правила централизованного управления сетью связи общего пользования, перечень угроз в этой сфере расширяется пунктом о предоставлении доступа к онлайн-ресурсам и мессенджерам пользователям без их идентификации.

Сейчас для регистрации в соцсетях и мессенджерах пользователь должен предоставить номер мобильного телефона. При необходимости это позволит идентифицировать его владельца. Однако злоумышленники используют при регистрации не реальные, а виртуальные DEF-номера, принадлежащие иностранным операторам связи. Они сдаются в аренду и не содержат привязки к персональным данным конкретного человека. Это позволяет им в том числе совершать мошеннические действия.

Документ вступит в силу 1 сентября 2024 года.

Мошенники могут пользоваться иностранными телефонными номерами, похожими на российские. Этим злоумышленники хотят ввести пользователей в заблуждение и завладеть их счетами. В основном мошенники звонят потенциальным жертвам через мессенджеры. Звонки от мошенников чрезвычайно схожи с обычным звонком, исходящим с российского городского либо мобильного номера — а на экране смартфона на платформе iOS такие звонки «даже выглядят как обычный звонок сотового оператора».

В феврале в результате исследований банка ВТБ стало известно, что в 2022 году мошенники совершили 7,8 миллиона атак на клиентов банка — данный показатель почти в четыре раза превысил те же показатели за 2021 год.

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Маргарита Головатенко