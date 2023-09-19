В УФСИН Оренбуржья опровергли информацию об избиении Ильназа Галявиева в колонии

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В пресс-службе УФСИН России по Оренбургской области назвали недостоверной распространяемую в telegram-каналах информацию об избиении Ильназа Галявиева, пожизненно осужденного за стрельбу в казанской гимназии №175 весной 2021 года, сообщает ТАСС.



— Условия отбывания наказания осужденного соответствуют нормам действующего законодательства. Права и законные интересы осужденного не нарушались. Какого-либо морального или физического давления на него со стороны администрации либо других осужденных не оказывалось, — указали в управлении.

Напомним, Ильназ Галявиев отбывает пожизненное наказание в ИК-6 в Оренбургской области, более известной как «Черный дельфин».



realnoevremya.ru/Максим Платонов

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде 7 августа принял решение оставить Галявиеву пожизненное заключение.

Судебный процесс по делу о нападении на гимназию №175 завершился в Верховном суде Татарстана 13 апреля 2023 года. Тогда Ильназа Галявиева уже приговорили к пожизненному лишению свободы, однако адвокат Руслан Нуриахметов подал жалобу на приговор Галявиева, указывая на расхождение двух экспертиз о психическом здоровье обвиняемого.

При стрельбе в казанской гимназии №175 погибли семь школьников и два преподавателя, 139 человек получили тяжелые ранения. В общей сложности пострадавшими по уголовному делу проходили 650 человек. Подробнее — в специальном сюжете «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко