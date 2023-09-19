Никол Пашинян заявил, что Армения не предпримет «необдуманных действий» из-за ситуации в Нагорном Карабахе

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал азербайджанские «антитеррористические мероприятия локального характера» в Нагорном Карабахе. Он заявил, что Ереван в сложившейся ситуации не будет «предпринимать никаких необдуманных действий».



Он подтвердил, что Вооруженных сил Армении в Нагорном Карабахе нет. Страна, по его словам, «не участвует в военных действиях».

По данным СМИ, в Ереване начались акции протеста. У здания правительства Армении граждане выкрикивают антиправительственные лозунги, заявляя, что к сложившейся в Нагорном Карабахе ситуации привела политика действующих властей, пишет ТАСС.

Напомним, 19 сентября Министерство обороны Азербайджана заявило о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе. Их ведомство объяснило необходимостью «обеспечения положений Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. Среди целей также восстановление конституционного строя страны и «пресечение широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе».

— В рамках мероприятий с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине выводятся из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения, — сказано в сообщении на сайте Минобороны Азербайджана.

В ведомстве обратили внимание, что мирное «население и объекты гражданской инфраструктуры не являются целями». Азербайджан намерен выводить из строя «только легитимные военные цели».



После начала азербайджанских «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе Никол Пашинян созвал заседании Совета безопасности Армении. В Минобороны страны заявили, что ее Вооруженных сил в непризнанной республике нет.

Нагорный Карабах — спорный регион на границе Армении и Азербайджана. Ситуация там обострилась три года назад. Подробнее — в специальном сюжете «Реального времени».



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Татьяна Демина