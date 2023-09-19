В России заболеваемость коронавирусом за неделю выросла на 48%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Уровень заболеваемости коронавирусом в России за неделю с 11 по 17 сентября увеличился на 48%, сообщает RT со ссылкой на оперштаб.



Показатель заболеваемости COVID-19 за семь дней составил 8,2% на 100 тысяч населения. Рост заболеваемости зафиксировали в 70 российских регионах.

С 11 по 17 сентября коронавирус выявили у 11 516 россиян. Всего в стране с начала пандемии зарегистрировали 23 014 969 случаев COVID-19.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Маргарита Головатенко