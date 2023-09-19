Заболеваемость коронавирусом в Татарстане выросла на 22%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане продолжает расти заболеваемость COVID-19. С 11 по 17 сентября коронавирус выявили у 77 человек, что на 22,2% больше, чем за предыдущую неделю, подсчитало «Реальное время», изучив данные федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.

С 4 по 10 сентября COVID-19 подтвердился у 63 татарстанцев. Число заболевших оказалось на 16,6% больше, чем за период с 28 августа по 3 сентября, когда коронавирус выявили у 54 человек.



По последним данным, с начала пандемии в Татарстане зарегистрировали 207 009 случаев заражения коронавирусом и 204 770 фактов выздоровления. Умерли от COVID-19 в республике 2 010 человек.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Вся важная информация о коронавирусе в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина