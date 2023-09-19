В Татарстане могут ввести единовременную выплату для детей участников спецоперации

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Власти Татарстана рассматривают возможность ввести единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей для детей участников специальной военной операции. Проект разработал Минтруд республики.

В случае принятия постановления на выплату смогут рассчитывать дети мобилизованных татарстанцев, граждан, заключивших контракт, лиц, проходящих службу в национальной гвардии и принимающих (принимавших) участие в СВО, и так далее. Списки получателей выплаты сформируют Военный комиссариат Татарстана, Росгвардия, УФСБ и МВД.

Для получения денег заявителям потребуется обратиться в «Республиканский центр материальной помощи (компенсационных выплат)» в Татарстане.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Документ будет проходить антикоррупционную экспертизу до 29 сентября.

В июле Минтруд России подготовил проект о единовременных выплатах родителям детей, которые пострадали во время спецоперации. Согласно ему, государство будет платить по 100 тысяч рублей на каждого пострадавшего ребенка. В документе сказано, что на выплату могут рассчитывать только дети с российским гражданством, которые постоянно проживают на территории России.

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Айрат Назипов