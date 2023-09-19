В Роспотребнадзоре оценили необходимость введения ограничительных мер из-за COVID-19

Вводить ограничительные меры из-за коронавируса в России пока не планируется. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

— В настоящее время вводить ограничительные меры, такие как, например, масочный режим, не планируется, если для этого не будет серьезных оснований. В учреждениях могут быть введены ограничения локального характера на определенный период, — передает «РИА Новости» сообщение ведомства.

За последнюю неделю в России было зарегистрировано порядка 11,5 тысячи случаев заболевания COVID-19, рост по сравнению с предыдущей неделей объясним сезонностью, пояснили в пресс-службе.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане число госпитализацией пациентов с коронавирусом продолжает расти. С 11 по 17 сентября в больницы попали 82 человека, что на 36,6% больше, чем за предыдущую неделю.

На днях глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что оснований для введения масочного режима в России на сегодняшний день нет. Она подчеркнула, что ведомство не планирует возвращать масочный режим без «понятных оснований».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов