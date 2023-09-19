Минниханов о деле депутата Хасанова: в парламентаризме Татарстана никогда не было столь вопиющих фактов
Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил строгое осуждение ситуации, связанной с 43-летним депутатом Государственного Совета Рустемом Хасановым, которого накануне признали нарушителем за отказ от медицинского освидетельствования на наркотики.
Раис республики отметил, что в истории парламентаризма Татарстана никогда не было столь вопиющих фактов. Минниханов указал, что поступок депутата, невзирая на его статус, должны тщательно расследовать, а его действиям дать правовую оценку.
Рустем Хасанов сообщил «Реальному времени», что готов комментировать лишь то, что отражено в документах. С его слов, вчера в Московском районе полицейские задержали его на улице и обвинили в причастности к незаконному обороту наркотиков: «Я шел пешком, мне заломили руки. Никаких запрещенных средств при личном досмотре выявлено не было. От медицинского освидетельствования я отказался». Он уточнил, что «некий пакетик лежал на земле».
В тот же вечер правонарушитель получил статус подозреваемого в уголовном деле о хранении наркотиков. По версии главы Следкома по РТ и его подчиненных, при задержании депутат успел скинуть пакетик с запрещенным веществом. По данным источников «Реального времени», в пакете был мефедрон.
Самое суровое наказание по части 1 статьи 228 УК РФ — 3 года лишения свободы. Самое мягкое — уголовный штраф до 40 тысяч рублей.
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