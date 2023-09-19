В Татарстане проведут эксперимент по внедрению сельскохозяйственной беспилотной авиации

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Татарстан и еще 11 регионов России примут участие в эксперименте по внедрению сельскохозяйственной беспилотной авиации. Правительство России утвердило его параметры, пишет «Интерфакс».

В Приволжском федеральном округе помимо Татарстана участие в эксперименте примут Саратовская, Нижегородская и Ульяновская области. В списке также Астраханская, Волгоградская, Воронежская, Липецкая, Новосибирская и Тамбовская области, Алтайский и Ставропольский края.

По задумке властей, беспилотники будут использовать для борьбы с вредителями в сельском хозяйстве. Во время проведения эксперимента в 12 регионах России введут особые условия регулирования — экспериментальные правовые режимы по эксплуатации беспилотных авиасистем. Они позволят выполнять полеты без излишней нормативной нагрузки.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, на территории Татарстана в ноябре 2022 года запретили использовать беспилотные воздушные суда. Исключение сделано для тех, что используются в установленном порядке органами госвласти и подведомственными им организациями, органами местного самоуправления, иными организациями и гражданами по договору в властями в рамках возложенных на них функций.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина