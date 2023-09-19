В России за неделю выявили 11 516 случаев заражения коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru//Максим Платонов

С 11 по 17 сентября коронавирус выявили у 11 516 россиян. Всего в стране с начала пандемии зарегистрировали 23 014 969 случаев COVID-19, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.

За семь дней в больницу с COVID-19 попали 1 973 человек. Вылечились от коронавируса еще 7 280 жителей. В общей сложности в стране зафиксировали 22 458 308 случаев выздоровления.

От COVID-19 за неделю умерли 14 россиян. Всего зарегистрировано 400 023 случая смерти от коронавируса.

realnoevremya.ru//Максим Платонов

С 4 по 10 сентября сентября коронавирус выявили у 5 217 россиян. Вся важная информация о коронавирусе в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».

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Маргарита Головатенко