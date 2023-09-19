«Не планирую скрываться»: суд Татарстана признал законным арест экс-прокурора Купова

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Сегодня Верховный суд Татарстана рассмотрел жалобу на арест обвиняемого во взятке «айфоном» экс-начальника отдела прокуратуры РТ. Апелляционная инстанция решила — в СИЗО Алий Купов водворен на законных основаниях и останется там минимум до 26 октября, передает с заседания журналист «Реального времени».



Напомним, этим летом сына прокурора Нижнекамска Купова уволили из прокуратуры республики по результатам служебной проверки. В надзорном ведомстве усматривали в его действиях состав превышения полномочий, однако Следком возбудил дело о получении взятки. 29 августа Советский суд Казани санкционировал арест обвиняемого. Но в силу это решение вступило лишь сегодня — после утверждения Верховным судом РТ.

Арест оспаривал сам обвиняемый и его адвокаты Альбина Милина и Марина Матюшина. На заседании присутствовала лишь последняя. Она поддержала жалобу коллеги и перед рассмотрением представила суду награду экс-прокурора — в 2021-м приказом руководства МВД Купова удостоили медали «За боевое содружество». За какие конкретно действия, награжденный комментировать журналисту отказался.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Копию наградного приобщили к материалам дела, как и нотариально заверенное согласие хозяйки арендованной Куповым квартиры на то, чтобы он продолжил проживать там в случае избрания домашнего ареста. Защита настаивала именно на этой мере пресечения, указывая, что часть ключевых свидетелей дела находятся под стражей, а одно из главных доказательств — мобильный телефон предполагаемой посредницы взятки Покровской — изъят.

Обвиняемый во взятке защитников поддержал.

— Я не планирую скрываться от органов следствия и суда, препятствовать ходу расследования. В ходе служебной и доследственной проверок, а также предварительного следствия я по первому вызову являлся, никаких препятствий не чинил, да и не планирую чинить. Тем более в условиях домашнего ареста я буду также изолирован от общества, — сообщил он суду.

Представитель прокуратуры Татарстана Алексей Крутиков возражал против отмены реального ареста. По его мнению, бывший коллега не в СИЗО «может принять меры к уничтожению еще не добытых следов преступления и оказать давление на свидетелей». Представленная награда и согласие арендодателя основанием для смягчения меры пресечения не являются, заявил прокурор.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

По версии силовиков, в мае 2023 года, к дню своего рождения, Алий Купов получил через свою знакомую Покровскую взятку в виде «айфона» стоимостью 110 тысяч рублей. Телефон был передан в обмен на незаконную услугу — помощь в возврате работниками следствия отдела полиции «Вишневский» телефонов фигурантки дела о наркотиках Сукиасян. Телефоны эти ранее были признаны вещдоками по делу и содержали в себе данные о целом букете иных наркоэпизодов. В данный момент их владелица и взяткодатель находится под стражей по обвинению в серии покушений на наркосбыт.

Купов вину не признает. При избрании меры пресечения он заявлял — телефон был подарком.

На чем строится обвинение против бывшего куратора расследований сотрудников СК — в материале «Реального времени».