МИД Азербайджана: единственный путь к миру в регионе — полный вывод ВС Армении из Карабаха

Единственным путем к миру является полный вывод армянских военных из Карабаха и роспуск режима в Степанакерте, заявили в МИД Азербайджана.



Гражданское население призвали держаться подальше от военных объектов и не оказывать поддержку подразделениям ВС Армении. Информацию об этом разослали через SMS, население предупреждают через громкоговорители и информационные листовки.

МИД обязуется «организовать охрану административных, социальных, образовательных, медицинских, религиозных и других объектов». Женщинам, детям, пожилым людям и лицам с ограниченными возможностями и больным «будет оказана необходимая медицинская и другая помощь, они будут обеспечены питьевой водой и продуктами питания». Для эвакуации населения из опасной зоны в Карабахе создали гуманитарные коридоры и пункты приема.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что с российской стороны проводятся контакты по ситуации в Нагорном Карабахе, в том числе с азербайджанской стороной. По итогам дипведомство сделает заявление.

Министерство обороны Азербайджана 19 сентября заявило о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе:

— В рамках мероприятий с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине выводятся из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения.

Напомним, Нагорный Карабах — спорный регион на границе Армении и Азербайджана. Ситуация там обострилась три года назад. Подробнее — в специальном сюжете «Реального времени».



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Маргарита Головатенко