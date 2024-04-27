Казань — учиться, чтобы остаться или чтобы уехать?
Видеоопрос «Реального времени» #8
Казань не зря называют городом студентов. В столице Татарстана учатся десятки тысяч молодых людей со всех уголков страны и мира. После окончания учебы перед специалистами встает вопрос: «А что дальше — уехать или остаться в Казани?». Чтобы узнать, почему люди решают осесть в столице Татарстана или, наоборот, хотят уехать, редактор digital-редакции «Реального времени» Александр Старшинов вышел на улицы города с микрофоном и видеокамерой. А как считаете вы? Делитесь вашими мнениями в нашей группе во «ВКонтакте».